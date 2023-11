Israel kündigt "taktische Pause" an +++ Deutliche Warnung an libanesische Schiitenmiliz Hisbollah +++ 280 Deutsche aus Gaza ausgereist +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 12. November.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warnt den Libanon vor weiteren Einmischungen in den Gaza-Krieg.

Mehr als 280 Deutsche haben nach Angaben des Auswärtigen Amts in den letzten Tagen den Gazastreifen verlassen.

+++ 10:47 Uhr: Israels Armee hat den Zivilisten im umkämpften nördlichen Gazastreifen am Sonntag ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Zudem soll ein Durchgang zwischen der größten Klinik in Gaza, dem Schifa-Krankenhaus, und einer Verbindungsstraße in Richtung Süden geschaffen werden, teilte die Armee am Sonntag auf der Plattform X mit. Der Fluchtkorridor sei zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr bis 15.00 Uhr MEZ) geöffnet. Israels Armee wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, das Schifa-Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum zu missbrauchen.

Für zwei Gebiete im Norden kündigte das Militär zudem wieder eine "taktische Pause" der Kämpfe zu "humanitären Zwecken" an. Den Angaben nach soll dadurch die Evakuierung in den Süden ermöglicht werden.

Gaza-Krieg: Drastische Warnung Netanjahus an Libanon

+++ 09:33 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Samstagabend eine drastische Warnung gegenüber den libanesischen Schiitenmilizen Hisbollah über weitere Einmischungen in den Gaza-Krieg ausgesprochen. "Macht nicht den Fehler, in den Krieg einzusteigen. Das wäre der Fehler eures Lebens", so die Drohung des Ministerpräsidenten Israels. Der Einstieg der Hisbollah in den Krieg würde das Schicksal des Libanons besiegeln.

Anzeige

Anzeige

Ähnlich äußerte sich auch der israelische Verteidigungsminister Joav Galant zur Situation um den Libanon. An der Nordgrenze Israels hätten sich die "die Provokationen in Aggression verwandelt", so der Verteidigungsminister. Der größte Teil der Luftwaffe Israels sei nicht mehr mit dem Gazastreifen beschäftigt, die Flugzeugnasen seien nun nach Norden gerichtet. "Die Bürger des Libanons müssen wissen, dass wenn Nasrallah einen Fehler begeht, das Schicksal Beiruts wie das Schicksal Gazas sein könnte."

Ministerium: 280 Deutsche aus Gaza ausgereist

+++ 02:48 Uhr: In den vergangenen Tagen haben nach Angaben des Auswärtigen Amts mehr als 280 Deutsche und ihre Angehörigen den Gazastreifen verlassen können. Außerdem werde weiter intensiv daran gearbeitet, dass auch alle anderen ausreisewilligen Deutschen das Küstengebiet verlassen können, teilte die Behörde am Samstagabend über die Plattform X (früher Twitter) mit.

In den vergangenen zwei Wochen konnten immer wieder Hunderte Ausländer den Gazastreifen in Richtung Ägypten verlassen. Allein am Freitag durften nach palästinensischen Angaben rund 600 Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft ausreisen. Auf einer Liste der Palästinensischen Autonomiebehörde standen unter anderem sechs Deutsche.