Israels Präsident Netanjahu: Auch im Kampf gegen die Nazis gab es zivile Opfer

+++ Attacken auf Krankenhaus +++ Gaza als "Hölle auf Erden" bezeichnet +++ Mehr Engagement der Bundesregierung gefordert +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 31. Oktober +++

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Palästinenser haben Attacken in der Nähe eines Krankenhauses gemeldet.

UN-Vertreter bezeichnet Gaza als "Hölle auf Erden".

Angehörige deutscher Geiseln in Gaza fordern Bundesregierung zum Handeln auf.

Benjamin Netanjahu hat den Kampf gegen die Hamas mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg verglichen.

+++ 8:47 Uhr: Benjamin Netanjahu hat nach Kritik an der hohen Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen den Krieg gegen die islamistische Hamas mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis verglichen. Trotz ziviler Opfer habe man den Alliierten im Zweiten Weltkrieg nicht gesagt, "rottet den Nationalsozialismus nicht aus", so der Regierungschef Israels am Montag (30. Oktober). Zuvor war er von einem Journalisten gefragt worden, ob Israel die Menschen im Gazastreifen mit den Luftangriffen kollektiv für den Terror der Hamas bestrafe.

Als konkretes Beispiel nannte Netanjahu einen Luftangriff der Briten auf das Gestapo-Hauptquartier in Kopenhagen. Die Piloten hätten damals "gepatzt" und das Ziel verfehlt - und so Dutzende Kinder getötet. "Das ist nichts, wofür man Großbritannien die Schuld geben kann. Das war eine legitime Kriegshandlung mit tragischen Folgen, die solche legitimen Handlungen begleiten." Trotzdem hätten die Alliierten den Krieg bis zum Ende geführt, da sie gewusst hätten, dass die Zukunft der Zivilisation auf dem Spiel stehe, so der Politiker weiter. "Nun, ich sage Ihnen jetzt, dass die Zukunft unserer Zivilisation auf dem Spiel steht."

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat bei den Angriffen auf den Gazastreifen Parallelen zum Zweiten Weltkrieg gezogen. © Abir Sultan/Pool European Pressphoto Agency/AP

Deutsche Geiseln in Gaza: Angehörige fordern mehr Engagement der Bundesregierung

+++ 7:53 Uhr: Angehörige deutscher Geiseln haben an die Bundesregierung appelliert, noch mehr für deren Freilassung aus der Gefangenschaft im Gazastreifen zu tun. Liri Romann, Bruder der entführten 36-jährigen Deutschen Yarden Romann, sagte dem "Tagesspiegel" nach der Nachricht vom Tod der Deutsch-Israelin Shani Louk: "Das zeigt uns allen, dass wir nur wenig Zeit haben, um all die anderen lebend zu befreien." Seine Familie sei mit mehreren deutschen Regierungsvertretern in Kontakt gewesen und mit viel Mitgefühl behandelt worden. Nach vielen "herzlichen Worten" müssten nun Taten folgen. "Es ist jetzt Zeit für die deutsche Regierung, mit allen möglichen Druckmitteln von der Hamas zu fordern, dass sie alle deutschen Staatsangehörigen sofort freilässt", sagte Romann.

Auch Shaked Haran, die ihren Vater verloren hat und deren Mutter, die deutsche Staatsangehörige Shoshan Haran, sowie weitere Verwandte verschleppt wurden, sagte der Zeitung, Shani Louks Tod müsse "allen vor Augen führen, dass die Uhr tickt". Weiter sagte sie: "Die deutsche Regierung muss alle verfügbaren Kanäle nutzen, um sicherzustellen, dass die deutschen Geiseln und ihre Angehörigen freigelassen werden."

Anzeige

Anzeige

Palästinensischer UN-Vertreter: Gaza ist "Hölle auf Erden"

+++ 5:21 Uhr: Der palästinensische Vertreter bei den Vereinten Nationen hat drastische Worte für das Leiden der Bevölkerung im Gazastreifen gewählt. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York zitierte Riad Mansur zunächst den ehemaligen UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld mit den Worten: "Die Vereinten Nationen wurden nicht gegründet, um uns in den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu retten." Dann fügte Mansur mit Blick auf die heftigen Kämpfe in Nahost hinzu:

Gaza ist jetzt die Hölle auf Erden. Riad Mansur , UN-Vertreter

Die Bewahrung der Menschheit vor der Hölle bedeute nichts Anderes als die Rettung der Palästinenser:innen in Gaza. Mansur flehte vor dem mächtigsten UN-Gremium: "Behandeln Sie uns wie Menschen, mit dem Respekt, den wir verdienen. Wir sind keine Untermenschen. Wir sind nicht von einem anderen Planeten."

Palästinenser melden Attacken nahe Krankenhaus

+++ 5:00 Uhr: Der palästinensische Rote Halbmond hat Angriffe in der Nähe eines seiner Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens gemeldet. Dort hatten den Angaben zufolge 14.000 Zivilist:innen Schutz vor israelischen Bombenangriffen gesucht. "Andauernde Artillerie- und Luftangriffe im Gebiet Tel al-Hawa im Gazastreifen, wo sich das al-Kuds-Krankenhaus befindet", teilte die Organisation im Kurzbotschaftendienst X mit. Die geflüchteten Zivilist:innen und das Personal seien in Panik versetzt worden, hieß es weiter.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Leiter des Krankenhauses sagte der Nachrichtenagentur AFP, die israelische Armee habe ihm einen Befehl zur Evakuierung des Gebäudes erteilt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bezeichnete den Aufruf als "zutiefst besorgniserregend" und erklärte, es sei unmöglich, ein Krankenhaus zu evakuieren, ohne das Leben der Patienten zu gefährden. Der Rote Halbmond hatte bereits am Montag (30. Oktober) Angriffe in dem Gebiet gemeldet. Israel hat die Terrormiliz Hamas wiederholt beschuldigt, Krankenhäuser als Versteck für Waffen oder Kämpfer zu nutzen.

Anzeige