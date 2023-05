Italien: Heftige Regenfälle kosten drei Menschen das Leben

Heftige Regenfälle ließen in Italien Flüsse und Bäche übertreten. 5.000 Bewohner:innen mussten aus ihren Häusern evakuiert werden. Berichten zufolge werden mehrere Menschen vermisst. Drei Personen kamen bisher ums Leben.

Das Wichtigste in Kürze In Italien haben heftige Unwetter für Überschwemmungen gesorgt.

Bewohner:innen der Regionen waren teilweise in ihren Häusern eingeschlossen oder wurden evakuiert.

Drei Menschen starben.

Schwere Unwetter in Italien halten die Bevölkerung in Atem. In den italienischen Regionen Emilia-Romagna und die Marken an der Adriaküste sei es nach heftigen Regenfällen zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Am stärksten betroffen seien dabei die Provinzen Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini und Bologna. Drei Menschen seien gestorben.

"Die Regierung verfolgt die Entwicklung der Ereignisse aufmerksam und ist bereit, die notwendigen Hilfsmaßnahmen zu ergreifen", schrieb Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bei Twitter und sprach den betroffenen Regionen ihre "volle Solidarität" aus.

Unermüdlicher Einsatz der Feuerwehr

Seit Dienstagmorgen (16. Mai) sei es allein in der Emilia-Romagna zu rund 600 Einsätzen der italienischen Feuerwehr gekommen. Dabei retteten circa 400 Feuerwehrleute Menschen aus ihren Häusern, da sie von Wasser eingeschlossen waren oder Autofahrer, die in den Wassermassen festsaßen.

14 Flüsse traten wegen des starken Regens über die Ufer. Laut dpa sind ganze Straßenzüge unter Wasser gestanden, Schlammlawinen hätten Straßen blockiert und Felder glichen aufgrund der Wassermassen Seelandschaften.

Zudem mussten einige Bahnverbindungen gesperrt werden und die Schulen wurden in manchen Städten geschlossen. Auf Grund des starken Windes haben zudem Gemeinden an der Adria Zugangsverbot zu ihren Stränden erlassen.

In der Stadt Cesena ließen die Regengüsse den Fluß Savio über die Ufer treten. Dutzende Menschen mussten deshalb von den Rettungskräften gerettet werden, da diese auf ihre Dächer geflüchtet waren und dort festsaßen.

In der Stadt Faenza kam es teilweise zu Stromausfällen und Problemen bei der Telefonverbindung.

Auch musste eine Familie mit zwei kleinen Kindern mit einer Hubschrauber-Einheit andernorts wegen den Überschwemmungen aus ihrem Haus befreit werden.

Mehrer Vermisste und drei Tote

Wie Zivilschutz-Minister Nello Musumeci mitteilte, mussten zudem etwa 5.000 Menschen evakuiert werden. Im italienischen Radio sagte er am Mittwochmorgen: "Aber es könnten noch mehr werden. Wir sind bereit einzugreifen als Regierung."

Laut Berichten seien zudem mehrere Personen vermisst. Außerdem kamen zwei Menschen bei dem schweren Unwetter in Forlì und Cesena ums Leben, schreibt die dpa unter Berufung auf Informationen der Nachrichtenagentur Adnkronos vom Mittwoch (17. Mai). Ein Mann sei dabei im Erdgeschoss seines Hauses ertrunken, als er sich dort während der Überschwemmung aufhielt.