Dem Gardasee geht das Wasser aus: Italien leidet unter extremer Dürre

Der Gardasee - eine Traumregion für unzählige Touristen und Einheimische. Nur: Was passiert, wenn der See immer weniger wird? Genau das ist der Fall. Der Norden Italiens leidet unter einer extremen Trockenheit, die sogar einen traurigen Rekord in Sachen Niedrigwasser bricht.

Rekordverdächtig ist am Gardasee derzeit nur eins: Der Wasserstand. Dieser sinkt und sinkt von einem Tiefststand zum nächsten. Laut "HNA" ist der Gardasee bereits im vergangenen Jahr auf dem historisch niedrigsten Pegel angekommen. Derzeit liege der Pegel des Sees etwa 60 Zentimeter unter Vorjahr im selben Zeitraum. Sollte es nicht langsam zu Niederschlägen kommen, könnte das schwerwiegende Folgen sowohl für den Gardasee als auch die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung haben.

Seen und Flüssen fehlt es an Wasser

Nicht nur der See, sondern auch Flüsse sind von der Dürre betroffen. Die Wasserstände des Flusses Po seien bereits niedriger als im vergangenen Jahr, wie die für den Po zuständige Bezirksbehörde am Donnerstag mitteilte. "Heute zeigen uns die Vorhersagen der Modelle und alle gesammelten Daten eine besorgniserregende Situation auf", sagte der Generalsekretär der zuständigen Behörde, Alessandro Bratti. Er forderte daher eine "überzeugende und entschiedene Strategie", um das Problem anzugehen.

Italiens Regierung hat nun ein Dekret verabschiedet, das den Kampf gegen die Trockenheit aufnehmen soll. Rom will zudem Mittel locker machen, um defekte Wasserleitungen zu erneuern. Denn in manchen Gegenden gingen durch Lecks mehr als 50 Prozent des Wassers verloren, was das Land anfällig für Trockenperioden macht.