Vor über einem Monat kehrte der Charité-Professor Marcus Maurer nicht mehr von einer Wanderung am Lago Maggiore in Italien zurück. Nun wurde er tot aufgefunden.

Der seit Ende Juli vermisste Charité-Professor Marcus Maurer ist tot. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde der Leichnam des Berliner Arztes von Bergretter:innen während einer Trainingseinheit in Norditalien gefunden.

Maurer war mit seiner Familie im Urlaub in Italien und brach Ende Juli zu einer Wanderung am Lago Maggiore auf, von der er jedoch nicht wieder zurückkehrte. Seither galt der Mediziner als vermisst.

Zuletzt hatte seine Familie eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu dem Vermissten führen.

Schreckliche Gewissheit

Bergretter:innen haben die Leiche Maurers am Freitag (6. September) auf rund 800 Höhenmetern im Gebiet der Pizzocca Alp unter Holzstämmen in einem Gebirgsbach entdeckt, schreibt die italienische Zeitung "La Stampa". Bisherige Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass Regen den Leichnam dorthin gespült habe.

Ein Sprecher der Bergwacht der italienischen Polizeibehörde Guardia di Finanza habe gegenüber "T-Online" den Tod des 58-Jährigen bestätigt. Der Leichnam sei nach der Bergung von einem Hubschrauber zu einem Sportplatz und von dort in das Krankenhaus von Verbania gebracht worden, so "La Stampa".

Die genauen Hintergründe seien allerdings noch unklar.

Das war geschehen

Am 31. Juli gegen sieben Uhr war der Berliner Arzt von seinem Ferienhaus in San Bartolomeo zu einer Wanderung am Fuße des 1.300 Meter hohen Monte Giove am Lago Maggiore (Piemont) aufgebrochen. Eigentlich sollte der Mediziner gegen Nachmittag wieder zurück sein, wie seine Frau angab. Als er dennoch gegen Abend nicht eintraf, habe sie die Polizei verständigt.

Nachdem eine großangelegte Suchaktion - an der nicht nur zahlreiche Rettungsteams beteiligt waren, sondern auch ein mit einer Wärmebildkamera ausgerüsteter Helikopter zum Einsatz kam - keinen Erfolg brachte, wurde die Suche nach dem Vermissten nach vier Tagen eingestellt.

Daher hatte die Familie Maurers im Anschluss selbst die Suche in die Hand genommen. Zuletzt hatte sie in den sozialen Netzwerken einen Suchaufruf gepostet, in dem eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise zur Auffindung des vermissten Professors ausgesetzt wurde.

Marcus Maurer

Maurer war seit 2021 Professor für dermatologische Allergologie und geschäftsführender Direktor des Institute of Allergology der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Zudem war er ebenfalls seit dem Jahr 2021 Co-Direktor für den Fraunhofer-Standort für Immunologie und Allergologie IA des Fraunhofer-Instituts für translationale Medizin und Pharmakologie (ITMP), heißt es auf seiner Internetseite.