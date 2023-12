Justizskandal: Mann saß 48 Jahre unschuldig im Gefängnis 

Nach 48 Jahren Haft wird ein heute 71-Jähriger freigesprochen. Dennoch nimmt die ganze Sache bisher kein gutes Ende, denn nach seiner Haftentlassung wurde ein Krebsleiden festgestellt.

Das Wichtigste in Kürze Glynn Simmons wurde im Jahr 1975 zum Tode verurteilt.

Wie sich nun – 48 Jahre später – herausstellt, ist er unschuldig.

Seine damalige Verurteilung basierte demnach nur auf einer Zeugenaussage einer Jugendlichen.

Um wegen Mordes verurteilt zu werden, sollten die Beweise in der Regel hieb- und stichfest sein. Bei dem nun 71-jährigen Glynn Simmons ist bei der Beweisaufnahme offenbar etwas grundlegend schiefgelaufen.

Simmons saß ganze 48 Jahre wegen Mordes in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Oklahoma – nun wurde er für unschuldig erklärt.

Längster Häftling in US-Geschichte hat Krebs

Somit zählt der Amerikaner laut des Projekts "The National Registry of Exonerations" als längster in der amerikanischen Geschichte unschuldig hinter Gittern gesessene Häftling.

Simmons sei bereits im Juli – nach 48 Jahren, einem Monat und 18 Tagen – freigekommen. So habe damals Richterin Amy Palumbo die Verurteilung des langjährigen Häftlings aufgehoben. Am Dienstag (19. Dezember) erfolgte nun der offizielle Freispruch, wie am Mittwoch (20. Dezember) bekannt wurde.

Nun, nachdem der fälschlich Verurteilte nach 48 Jahren endlich wieder auf freiem Fuß ist, hat ihn ein neues Schicksal heimgesucht. Nach seiner Entlassung sei bei dem Mann Krebs diagnostiziert worden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Obwohl ihm mindestens eine Entschädigung von bis zu 175.000 US-Dollar (etwa 160.000 Euro) zustehe, sei er davon allerdings noch Jahre entfernt, erklärt einer seiner Anwälte, Joe Norwood. Daher lebe Simmons nun von Spenden, während er sich einer Krebsbehandlung unterziehen muss.

So kam es zu der Verurteilung

Im Jahr 1975 wurden Simmons und Don Roberts, ein weiterer Verdächtiger, "wegen der Ermordung eines Mitarbeiters eines Spirituosengeschäfts in der Stadt Edmond (Oklahoma, USA) bei einem Raubüberfall zum Tode verurteilt", berichtet "Bild".

Zwar wurde das Todesurteil aufgehoben – dennoch musste Simmons eine lebenslange Haftstrafe in Kauf nehmen. Dabei hatte der Schuldspruch lediglich auf der Aussage einer 18 Jahre alten Kundin basiert. Diese hatte bei dem Raubzug eine Schussverletzung am Kopf erlitten und überlebt.

Später gab sie an, Simmons und Roberts wiederzuerkennen. Im Nachhinein kamen allerdings erhebliche Zweifel an der Verlässlichkeit dieser Aussage auf. So hatten die beiden Angeklagten während des Prozesses beteuert, "sich zum Zeitpunkt der Tat nicht einmal in Oklahoma aufgehalten zu haben", schreibt "Bild".

"Die Hautfarbe war auch einer der Gründe, warum ich verurteilt wurde", kritisiert Simmons das Justizsystem der USA. Zudem habe es nie echte Beweise gegen den damals 22-Jährigen gegeben, schreibt die dpa.

Zudem wurde bereit im Jahr 2008 Don Roberts aus dem Gefängnis auf Bewährung entlassen.