Kalifornien: Schwer bewaffneter Mann bei Trump-Veranstaltung verhaftet

Polizisten in Coachella haben einen bewaffneten 49-Jährigen festgenommen, der vermutlich versucht hat, an Donald Trump heranzukommen. Haben die Beamten einen Attentatsversuch verhindert?

Das Wichtigste in Kürze Am 12. Oktober wurde ein bewaffneter 49-Jähriger aus Las Vegas nahe einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in Kalifornien festgenommen.

Bei ihm wurden Waffen, gefälschte Papiere und ein falsches Nummernschild gefunden. Der Mann behauptete, er sei Journalist, wurde jedoch verdächtigt, einen Anschlag geplant zu haben.

Sheriff Chad Bianco erklärte, man habe vermutlich einen weiteren Attentatsversuch auf Trump verhindert.

Am Samstag (12. Oktober) wurde nahe einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump im kalifornischen Coachella ein bewaffneter Mann bei einer Sicherheitskontrolle festgenommen.

Der 49-Jährige aus Las Vegas wurde in Coachella an einem Kontrollpunkt in einem schwarzen Geländewagen gestoppt und ohne Vorfälle festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Schrotflinte, eine geladene Pistole und ein Magazin mit hoher Kapazität. Das teilte das Büro des Sheriffs von Riverside County einen Tag später mit.

Gegen Kaution frei

Der Mann wurde wegen illegalen Waffenbesitzes verhaftet und später gegen eine Kaution von 5.000 Dollar freigelassen. Sein Gerichtstermin ist für den 2. Januar 2025 angesetzt.

"Dieser Vorfall hatte keine Auswirkungen auf die Sicherheit des ehemaligen Präsidenten Trump oder der Teilnehmer der Veranstaltung", hieß es in der Erklärung des Sheriffs weiter.

Gefälschte Pässe und Führerscheine

Sheriff Chad Bianco gab in einer Pressekonferenz weitere Informationen zum Fall bekannt. Der Mann wurde als Vem M. identifiziert und festgenommen, bevor Trump das Gelände erreichte. Bei dem 49-Jährigen fanden die Beamten mehrere gefälschte Pässe und Führerscheine, und sein Fahrzeug trug ein falsches Nummernschild. M. behauptete am Kontrollpunkt, er sei Journalist und wollte die Wahlkampfveranstaltung besuchen.

Ich glaube wirklich, dass wir einen weiteren Attentatsversuch verhindert haben. Sheriff Chad Bianco

In den USA steht die Präsidentschaftswahl kurz bevor, und der Wahlkampf ist in vollem Gange. Sowohl der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump als auch die Demokratin Kamala Harris absolvieren zahlreiche Auftritte.

Der Vorfall in Coachella reiht sich ein in eine Serie von Sicherheitsbedrohungen gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Am 13. Juli wurde bei einem Wahlkampfauftritt in Butler, Pennsylvania, ein Attentat auf Trump verübt. Der Angreifer, der vom Secret Service erschossen wurde, verfehlte den 78-Jährigen nur knapp, wobei Trump leicht am Ohr verletzt wurde.

Im September kam es zu einem weiteren Zwischenfall, als ein bewaffneter Mann sich im Gebüsch nahe Trumps Golfplatz versteckte. Der 58-Jährige wurde festgenommen und wegen versuchten Mordes an einem Präsidentschaftskandidaten angeklagt.