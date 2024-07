Kammerspiele Magdeburg trauern um Mitgründerin - Susanne Bard gestorben

Die Kammerspiele Magdeburg trauern um ihre Mitbegründerin, die Schauspielerin Susanne Bard. Sie starb nach langer, schwerer Krankheit.

Schauspielerin Susanne Bard ist kurz nach ihrem 61. Geburtstag verstorben, wie deren Freund und Weggefährte Norbert Pohlmann, Geschäftsführer des Forum Gestaltung, auf Anfrage mitteilte. Zuerst berichtete der MDR.

Bards Schauspielkarriere

Bard, die an der Leipziger Theaterhochschule studierte, begann danach an den Bühnen der Stadt Magdeburg. 1990 wechselte sie an die Freien Kammerspiele Magdeburg, seit 2001 arbeitete sie freischaffend in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Ab 2007 gehörte sie zum Ensemble des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden.

Außer in Gastspielen im In- und Ausland wirkte sie vor allem für MDR und WDR an zahlreichen Hörspiel- und CD-Produktionen mit.