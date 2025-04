"Kampfansage": Erste Reaktionen auf Trumps Zoll-Hammer

US-Präsident Donald Trump setzt mit neuen Zöllen auf Konfrontation. Die Reaktionen reichen von scharfer Kritik bis hin zu Gegenmaßnahmen.

Das von US-Präsident Donald Trump verkündete Zollpaket sorgt international für Empörung. Auch die EU-Mitgliedsstaaten sind betroffen und reagieren mit scharfer Kritik sowie Gegenmaßnahmen.

Bernd Lange (SPD), Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament, sprach in den ARD-"Tagesthemen" von "Willkür", die "völlig inakzeptabel" sei. Die Ankündigungen seien eine "Kampfansage". Lange erwartet für die EU einen Schaden in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich. Man sei jedoch vorbereitet und werde mit Gegenmaßnahmen reagieren, so Lange.

"Handelspolitische Geisterfahrt"

Auch Daniel Caspary, Vorsitzender der deutschen Unionsabgeordneten im Europaparlament, bezeichnete die Zölle als "Vollkatastrophe" und "handelspolitische Geisterfahrt". Manfred Weber (CSU), Präsident der Europäischen Volkspartei, erklärte, Europa sei bereit, "seine Interessen zu verteidigen", und rief zu "fairen, entschlossenen Gesprächen" auf.

Die Grünen fordern weitere Maßnahmen, darunter eine EU-Digitalsteuer und Beschränkungen für US-Banken. Die EU-Kommission plant bereits Gegenzölle, die am 14. April in Kraft treten sollen. Details stehen noch aus.

Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft

Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), warnt vor negativen Folgen für deutsche Unternehmen: "Die Zölle werden wir in Preissteigerungen umsetzen müssen, und das bedeutet in vielen Fällen einen Umsatzrückgang." Besonders für kleinere Unternehmen könnte dies existenzbedrohend sein.

Die Automobilindustrie ist ebenfalls alarmiert. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), spricht von einem "fundamentalen handelspolitischen Einschnitt" und einer Abkehr der USA von der "regelbasierten globalen Handelsordnung".

Auch die Chemiebranche zeigt sich besorgt. VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup ruft zur Besonnenheit auf: "Unser Land darf nicht zum Spielball eines ausufernden Handelskrieges werden." Er plädiert für einen engen Dialog mit Washington, um eine "beidseitig faire Lösung" zu erreichen.

Unterschiedliche Reaktionen weltweit

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kritisiert die US-Zölle als "falsch" und warnt vor einem Handelskrieg, der den Westen schwächen würde.

Frankreich erwartet wirtschaftliche Verluste: Der Branchenverband FEVS prognostiziert einen Rückgang der Wein- und Spirituosenexporte um mindestens 20 Prozent.

Großbritannien zeigt sich zurückhaltender. Wirtschaftsminister Jonathan Reynolds betont, dass sein Land "ruhig und entschlossen" bleiben werde, während weiterhin ein Handelsabkommen mit den USA angestrebt wird. Die USA haben für Großbritannien Zölle von zehn Prozent festgelegt.

Australiens Premierminister Anthony Albanese kündigt an, auf Vergeltungszölle zu verzichten, bezeichnet die Maßnahmen aber als "nicht die Tat eines Freundes".

Kanadas Ministerpräsident Mark Carney hingegen plant Gegenmaßnahmen, die am Donnerstag verkündet werden sollen. In Südkorea ordnete Präsident Han Duck-soo Sofortmaßnahmen zur Unterstützung betroffener Unternehmen an. "Da der globale Handelskrieg zur Realität geworden ist, muss die Regierung all ihre Fähigkeiten einsetzen, um die Handelskrise zu überwinden", sagte er.

Turbulenzen an den Börsen

An den Finanzmärkten sorgten die Ankündigungen für erhebliche Kursverluste. Im nachbörslichen US-Handel gaben Technologiewerte deutlich nach: Apple verlor zeitweise 6,1 Prozent, Microsoft zwei Prozent, Nvidia 4,7 Prozent, Amazon fünf Prozent, Meta ebenfalls 4,7 Prozent und Tesla 5,9 Prozent. Auch Alphabet, Alibaba und Netflix verzeichneten Rückgänge. Besonders betroffen war die Chipbranche.