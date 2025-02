Deutschland wählt - und nur einen Tag vor der Wahl stellen sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel im Speed-Dating von ProSiebenSat.1 den Fragen mehrerer Bürger:innen. Hier können Sie das Event live verfolgen.

Anzeige

Die Spannung steigt: Deutschland wählt am Sonntag (23. Februar) einen neuen Bundestag und damit eine neue Regierung. Am Abend vor der Bundestagswahl stellen sich der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die Kanzlerkandidat:innen Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) am Samstag (22. Februar) ein letztes Mal mehreren brisanten Fragen - im ProSiebenSat.1-Bürger-Speed-Dating.

Zehn Menschen haben jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen – im 1:1, unmittelbar, unverfälscht. SAT.1, ProSieben und Joyn zeigen "Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating" am Samstag, 22. Februar, um 20:15 Uhr. Linda Zervakis und Paul Ronzheimer moderieren und ordnen ein.

Anzeige

Anzeige

:newstime Spezial zur Bundestagswahl

Am Wahltag berichten ProSieben und SAT.1 zudem in einem ":newstime SPEZIAL" ab 17:45 Uhr live über die Bundestagswahl – mit aktuellen Prognosen, Hochrechnungen und Analysen sowie ersten Stimmen aus Berlin.