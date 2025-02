Karneval im Newsticker: Zwei Vergewaltigungen an Weiberfastnacht in Köln

26.02.2025 • 14:31 Uhr

Ungemütliches Wetter vorhergesagt

Das Wetter in Deutschland bleibt erst einmal durchwachsen und ungemütlich. Am Wochenende aber soll es dann vor allem in der Südhälfte vielerorts freundlich werden, sagt Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Der Sonntag (2. März) werde dann im Süden und Westen noch einmal freundlicher als der Samstag (1. März).

Zum Start des Karnevals an diesem Donnerstag (27. Februar) sollten die Närrinnen und Narren in den Karnevalshochburgen entlang des Rheins allerdings einen Schirm einpacken. "In Mainz, Köln und Düsseldorf ist es ab den Mittagsstunden äußerst unbeständig mit zahlreichen Schauern", sagte Hansen.

Generell gebe es in Deutschland viele Wolken und immer wieder auch Niederschläge. "Nach und nach wird es dabei etwas kälter. Von 4 bis 12 Grad am heutigen Mittwoch sinken die Temperaturen bis Freitag auf 3 bis 9 Grad", sagte Hansen. Am Wochenende ziehe sich der Tiefdruckeinfluss nach Nordosten zurück, vor allem in der Südwesthälfte wird es dann meist freundlicher. Es gibt also noch Hoffnung für die Karnevalist:innen