Kaufland: Für diese Filialen ist bald Schluss

Seit 55 Jahren ist Kaufland mit Sitz in Neckarsulm ein fester Bestandteil in Deutschland für die Versorgung mit einem umfangreichen Angebot an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf. Jetzt will die Schwarz-Gruppe einige Standorte schließen.

Obwohl sich Kaufland in den beiden letzten Jahren rund 100 Real-Standorte sichern konnte, wird jetzt der Rotstift angesetzt - obwohl man trotzdem an weiteren Übernahmen interessiert sein soll. Mindestens fünf Kaufland-Standorte sollen nach Informationen der "Heilbronner Stimme" dicht machen.

Trotz Schließungen sind Neueröffnungen geplant

Die schwäbische Handelskette Kaufland steht seit jeher für Erfolg und Wachstum. Kaum ergibt sich eine günstige Übernahme, greift die Schwarz-Gruppe, zu der auch der Discounter Lidl gehört, gerne zu. Die größte Investition der letzten Jahre war dabei die Übernahme von rund 100 Real-Standorten. Jetzt kommen ungewöhnliche Nachrichten aus dem Konzern: Kaufland will mehr Standorte schließen, als in den vergangenen Jahren üblich.

Laut "Echo24" werden 2024 die Standorte Siegen, Greiz und Bochum-Ruhrpark geschlossen. Für 2025 ist die Schließung der Kaufland-Filiale im Palais Vest in Recklinghausen vorgesehen wie auch die Filiale Dortmund-Mengede. Was sich wie eine Hiobsbotschaft anhört, ist wohl lediglich als Entscheidung für die Zukunft zu verstehen. Denn trotz der Schließungen sind Neueröffnungen geplant, wie zum Beispiel die im Sommer eröffnete Filiale im Münchner Mira-Einkaufszentrum. Allein in diesem Jahr sollen noch Filialen etwa in Bielefeld, Waiblingen oder Witten eröffnen, im kommenden Jahr sollen unter anderem die Standorte Cuxhaven, Tuttlingen und Staßfurt folgen, so "Neueroeffnung.de".