Kein Strom, Essen, Treibstoff: Israel riegelt nach Hamas-Gräueltaten Gaza ab

Nach dem Blutbad im israelischen Grenzgebiet, das die Hamas angerichtet hat, greift Israel hart durch. Das Palästinensergebiet soll abgeriegelt werden - ohne die Einfuhr von Strom, Lebensmitteln oder Treibstoff. Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker.

+++ 12:02 Uhr: Nach den Angriffen der islamistischen Hamas haben sich mehr in Israel lebende Deutsche in eine Vorsorgeliste für direkte Krisen-Informationen eintragen lassen. Im Moment gibt es 4.500 Registrierungen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte. Man gehe aber davon aus, dass sich noch sehr viel mehr Deutsche und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit in Israel aufhalten. Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

Der Krisenstab der Bundesregierung sollte am Montag erneut tagen, wie der Ministeriumssprecher erläuterte. Man stehe zudem weiter in enger Abstimmung mit der Botschaft in Israel. Informiert werde im Internet und vor Ort unter anderem über Wege, wie das Land mit kommerziellen Flügen oder auf dem Landweg zu verlassen ist.

Kein Strom, Essen, Treibstoff: Israel riegelt Gaza ab

+++ Montag, 9. Oktober, 12:07 Uhr: Israel hat eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Verteidigungsminister Joav Galant sagte, er habe eine entsprechende Anweisung gegeben. "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben." Man habe es mit Barbaren zu tun und werde dementsprechend handeln. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, es sei die Hamas, die selbst bei dem Großangriff am Samstag die Übergänge nach Israel zerstört habe. Ein Grenzverkehr sei daher gegenwärtig ohnehin nicht möglich. Man werde sich auch mit dem Wiederaufbau nicht beeilen.

Die Hamas hatte am Samstag unter israelischen Zivilisten das schlimmste Blutbad in der Geschichte des Landes angerichtet. Bewaffnete Palästinenser drangen über Land, See und Luft vor. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte islamistische Palästinenserorganisation feuerte zudem Tausende Raketen auf Israel ab. Das Land reagierte mit Gegenangriffen.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gazastreifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer am Mittelmeer entlang und ist etwa sechs bis zwölf Kilometer breit. Die Fläche ist etwas größer als die von München. Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. Es ist unklar, ob Kairo etwa humanitäre Transporte in den Gazastreifen über die ägyptische Grenze genehmigen würde.

Hamas-Terror: Hunderte Leichen auf Festival-Gelände in Israel gefunden

+++ Sonntag, 8. Oktober, 22:00 Uhr: Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen haben Einsatzkräfte allein auf einem Festival-Gelände in Israel bislang mindestens 260 Leichen gefunden. Das berichtete die Nachrichten-Website Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka am Sonntagabend. Hamas-Kämpfer attackierten am Samstag die Teilnehmer eines Musikfestivals nahe der Grenze zum Gazastreifen und verschleppten auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen. Medien zitierten Augenzeugen, die von einem Massaker sprachen. Im Netz kursieren Videos, die zeigen sollen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen.

+++ 8. Oktober, 20:45 Uhr: Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Dazu zählten der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford", der Luftwaffenkreuzer "USS Normandy" und vier Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, hieß es weiter.

Die USA werden zudem den israelischen Streitkräften zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen, kündigte Verteidigungsminister Lloyd Austin an. Noch am Sonntag werde die erste Lieferung in Bewegung gesetzt, hieß es. Austin sagte, damit betonten die USA ihre Unterstützung für die israelischen Streitkräfte und das israelische Volk.

+++ 8. Oktober, 20:21 Uhr: Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Das teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag in Washington mit.

+++ 8. Oktober, 19:18 Uhr: Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf mindestens 700 gestiegen. Dies berichteten mehrere israelische Medien am Sonntag unter Berufung auf medizinische Kreise. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 2.243 Menschen verletzt.

+++ 8. Oktober, 16:50 Uhr: Bei den Großangriffen der islamistischen Hamas sind nach israelischen Angaben mehr als 100 Menschen in Israel entführt worden. Das teilte das Pressebüro der Regierung am Sonntag auf Facebook mit.

Die Zahl der Toten beträgt demnach nun 600, mehr als 2.000 weitere seien verletzt worden.

++ 8. Oktober, 14:12 Uhr: Das israelische Sicherheitskabinett hat in Israel den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube "weitreichende militärische Schritte", teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. "Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 06.00 Uhr begonnen." In Israel wurden bislang Medienberichten zufolge mehr als 400 Menschen getötet. Israel kündigte eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an.

+++ 8. Oktober, 13:30 Uhr: Bei einem mutmaßlichen Anschlag in Ägypten sind zwei Israelis und ein Ägypter getötet worden. Ein weiterer Israeli sei verletzt worden, teilte das israelische Außenministerium am Sonntag mit. Ein Angreifer in Alexandria habe das Feuer auf eine Reisegruppe eröffnet.

Der regierungsnahe ägyptische Fernsehsender Extra News TV hatte zuvor berichtet, ein ägyptischer Polizist habe wahllos um sich geschossen, während die israelische Gruppe eine Touristenattraktion besucht habe. Als Polizist habe der Schütze eigentlich die Aufgabe gehabt, für Sicherheit in dem Gebiet zu sorgen.

+++ 8. Oktober, 11:45 Uhr: Bei den israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf den Großangriff der Hamas auf Israel sind bislang 313 Menschen ums Leben gekommen. 1990 Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntag mit. Unter den Toten und Verletzten seien auch Minderjährige.

+++ 8. Oktober, 11:30 Uhr: Unter den Entführten in Israel sollen auch deutsche Staatsbürger sein. Mehr dazu im Video.

+++ 7. Oktober, 20:25 Uhr: Bei den Großangriffen sind mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1.100 weitere seien verletzt worden, hieß es am Samstagabend aus medizinischen Quellen in Israel.

Baerbock verurteilt Hamas-Angriff

+++ 7. Oktober, 18:30 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel vor einer Eskalation in der Region gewarnt. "Dieser Tag ist eine Zäsur, ein präzedenzloser Akt der Eskalation durch die Hamas", sagte die Grünen-Politikern am Samstag in Berlin. "Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation." Sie könne nur "auf das Schärfste davor warnen, dass sich andere diesem Terror anschließen", sagte die Außenministerin.

+++ 7. Oktober, 17:00 Uhr: Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt. Darunter seien auch Soldaten, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Armee, ohne Angaben zur Zahl der Entführten zu machen.

Israelische Medien: Hunderte Tote und Verletzte

+++ 7. Oktober, 16:30 Uhr: Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Nach Medienberichten töteten sie in Ortschaften in Grenznähe zahlreiche Israelis. Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Israelis seien in den Gazastreifen verschleppt worden. In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von israelischen Geiseln, die sich aber nicht unabhängig überprüfen ließen.

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff Ziele der Organisation im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von Samstagnachmittag 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt. Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.