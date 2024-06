In der Region wird seit Wochen der sechsjährige Arian vermisst. Jetzt ist dort eine Kinderleiche entdeckt worden.

Das Wichtigste in Kürze Im Norden von Niedersachsen wird seit April der kleine Arian vermisst.

Mehrere groß angelegte Suchaktionen blieben erfolglos.

Jetzt wurde in der Region eine Kinderleiche entdeckt.

Ein Landwirt hat im Norden von Niedersachsen bei Mäharbeiten eine Kinderleiche gefunden. Zum genauen Fundort und zur Situation, wie die Leiche aufgefunden worden sei, könnten aktuell keine Angaben gemacht werden, teilte die Polizeiinspektion Rothenburg am Dienstagmorgen (25. Juni) mit. "Auch lässt sich derzeit nicht zweifelsfrei sagen, um wen es sich bei dem aufgefundenen Kind handelt." In der Region wird seit Wochen der sechsjährige Arian vermisst. Spezialist:innen der "Ermittlungsgruppe Arian" hätten den Fundort kriminaltechnisch untersucht. Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Ermittler:innen halten laut "Bild" einen Zusammenhang mit dem Fall Arian aber "für wahrscheinlich".

Im Video: Keine Spur von Arian - Gedenken zum Tag der vermissten Kinder in Deutschland

Der Landwirt habe die Leiche am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr in der Gemeinde Estorf im Landkreis Stade gefunden, hieß es. Weiter teilte die Polizei mit, es könnten keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Der aus Elm, einem Ortsteil von Bremervörde zwischen Bremerhaven und Hamburg, stammende Arian wird seit 22. April vermisst. Rund eine Woche lang suchten Einsatzkräfte und Helfer:innen in Dörfern, Wiesen und Wäldern Tag und Nacht nach dem Jungen. Zeitweise waren bis zu 1.200 Menschen beteiligt. Zuletzt wurde Mitte Mai noch einmal zwei Tage lang nach Arian gesucht.

Die Polizei hat mehrere Vermutungen dazu, was mit Arian geschehen sein könnte. Als am wahrscheinlichsten gilt, dass Arian einen Unfall ohne fremde Beteiligung hatte. Gegen einen Kriminalfall spricht demnach, dass die Einsatzkräfte kleine Fußabdrücke an der Oste gefunden haben, die wahrscheinlich von Arian stammten.