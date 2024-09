König Charles schockiert über Hochwasser in Europa 

17.09.2024 • 05:29 Uhr

Bisher 18 Tote in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien

Das Bangen in den Hochwassergebieten hält an: In weiten Teilen des Katastrophengebiets, das sich von Rumänien und Polen über Tschechien bis nach Österreich erstreckt, herrscht Land unter. Straßen und Felder sind überschwemmt, Keller und Häuser vollgelaufen, und viele Dämme und Deiche wurden teils zerstört. In Deutschland müssen sich die Menschen an der Oder und der Elbe auf die Wasserflut aus den angrenzenden Ländern einstellen. Am Dienstag wird in einigen der betroffenen Gebiete mit nachlassenden Niederschlägen gerechnet.

Bisher sind mindestens 18 Menschen bei den verheerenden, tagelangen Regenfällen ums Leben gekommen. In Österreich wurde am Montagabend ein weiterer Toter in den Fluten entdeckt. Ob der etwa 40- bis 50-jährige Mann ein Hochwasser-Opfer ist, konnte zunächst nicht bestätigt werden. Zahlreiche weitere Personen werden weiterhin vermisst.