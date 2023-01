Rächt sich Putin für die deutschen Panzer?

Das Wichtigste in Kürze Deutschland liefert schwere Kampfpanzer an die Ukraine.

Der Kreml ist wütend und spricht von einer direkten Kriegsbeteiligung der Bundesrepublik.

Experten sehen aber keine Gefahr eines direkten russischen Angriffs.

Wie reagiert Moskau auf die Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine? Kremlherrscher Putin zeigt sich zwar wütend. Mehr muss Berlin aber Experten zufolge nicht befürchten.

Deutschland liefert Leopard-2-Panzer an die Ukraine – Moskau sieht das als "direkte Beteiligung am Konflikt". Eine Kriegserklärung von Russlands Machthaber Wladimir Putin an Deutschland ist jedoch nicht zu befürchten, ist sich Bundeswehr-Experte Nico Lange sicher. "Putin behauptet in der Propaganda in Russland schon lange, wir hätten einen Krieg gegen ihn angefangen", sagte Lange der "Bild"-Zeitung. Die russische Armee habe Probleme in der Ukraine, weshalb Putin zu einem Angriff gegen Deutschland gar nicht in der Lage sei. "Deutschland sollte sich nicht einschüchtern lassen und gemeinsam mit den Partnern weiter die Ukraine unterstützen."

Kriegserklärung ist unwahrscheinlich

Auch die CDU-Sicherheitspolitikerin Katja Leikert hält eine russische Kriegserklärung an Deutschland für extrem unwahrscheinlich, wie sie "Bild" sagte. "Putin schafft es derzeit nicht, die Ukraine militärisch zu besiegen, obwohl er alles daran setzt. Ein Angriff auf uns – und damit die Nato – wäre sein sicherer Untergang", so die Bundestagsabgeordnete. Und dessen sei sich der Kreml-Chef auch selbst bewusst.

Angriff auf Nato wäre Putins Untergang

Die Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat zuletzt beschlossen, dass Deutschland in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 an die ukrainischen Streitkräfte übergeben wird. Putin-Sprecher Dmitri Peskow erklärte daraufhin: "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt." Einen Atomschlag, den Russland immer wieder angedroht hat, sieht Leikert trotzdem nicht kommen. Es sei "wenig schlüssig, warum die zusätzliche Lieferung von Kampfpanzern auf einmal die rote Linie für Putin sein sollte".

Bislang hat Deutschland bereits Flakpanzer, Schützenpanzer und Panzerhaubitzen an die Ukraine geliefert.