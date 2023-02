Konkurrenz für Trump: Nikki Haley gibt offiziell ihre Kandidatur bekannt

Reporter vor Ort in der Türkei:"Die Hilfsbereitschaft hier ist ungebrochen groß"

In der Türkei steigt die Zahl der Toten weiterhin an. Noch immer werden bei den Aufräumarbeiten täglich Verschüttete geborgen. Besonders schlimm ist die Situation in Nurdağı, wo fast alle Häuser zerstört sind. Adrian Kriesch ist vor Ort.