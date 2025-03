Was passiert in den USA - und welche Rolle spielt Elon Musk dabei auch in Deutschland? Das debattiert Markus Lanz mit seinen Gästen. Hier zum kostenlosen Livestream.

Musk, Tesla, Trump: Die Meinungen zu den aktuellen Geschehnissen in den USA und Tesla-Gründer Musks Einflussnahme gehen auseinander. Der Milliardär ist zu einem der wichtigsten Berater des US-amerikanischen Präsidenten geworden und verändert die weltpolitische Lage aktiv mit - auch in Deutschland. Was bedeutet das für Europa? Das diskutiert Markus Lanz am Dienstag.

Heute mit diesen Gästen: Ex-VW-Chef Herbert Diess, Politologin Cathryn Clüver Ashbrook, Investigativjournalist Sönke Iwersen und Journalist Ulf Poschardt.

Sehen Sie "Markus Lanz" am Dienstag ab 23:15 Uhr im ZDF-Livestream kostenlos auf Joyn.

Über die Sendung

In seiner Show begrüßt Lanz Gäste, die wirklich etwas zu sagen haben. Ob Experten, Prominente oder Menschen mit außergewöhnlichen Geschichten – hier kommen Meinungen und Erfahrungen auf den Tisch, die bewegen und zum Nachdenken anregen.

Markus Lanz debattiert jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag mit verschiedenen Gästen über die wichtigsten Ereignisse und Themen der aktuellen Zeit.