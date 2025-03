Fokus Entwicklungshilfe - und die Rolle der internationalen Beziehungen dabei. Dieses Thema debattiert Markus Lanz mit seinen Gästen. Hier zum kostenlosen Livestream.

Armut kann auch durch internationale Beziehungen bekämpft werden: Diese These vertritt der ehemalige Entwicklungsminister Dirk Niebel. Der Fokus sollte laut Diplomatin Christine Nkulikiyinka zusätzlich stärker auf Entwicklungsländern liegen: "Man müsste im Westen viel genauer hinschauen, was die Entwicklungsländer wirklich brauchen." Was genau das mit Stiftungsarbeit oder Geflüchtetenhilfe zu tun hat - das diskutiert Markus Lanz am Mittwoch.

Heute mit diesen Gästen: Ex-FDP-Generalsekretär Dirk Niebel, Ex-Profifußballer Neven Subotić, Diplomatin Christine Nkulikiyinka, Politologe Stephan Klingebiel und Autorin Jaqueline Flory.

Sehen Sie "Markus Lanz" am Mittwoch ab 23:15 Uhr im ZDF-Livestream kostenlos auf Joyn.

