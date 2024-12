Laborunfall "wahrscheinlich": US-Abgeordnete legen Bericht zu Corona-Ausbruch vor

Die Frage nach dem tatsächlichen Ursprung des Sars-CoV-2-Virus interessiert nicht nur Wissenschaftler:innen weltweit. Ein US-Untersuchungsausschuss hält einen Laborunfall nun doch für "wahrscheinlich".

Zwei Jahre hat die Untersuchung gedauert, bis US-Abgeordnete nun einen zusammenfassenden Bericht vorgelegt haben: Corona könne aufgrund eines "Labor- oder Forschungsunfalls aufgekommen" sein, heißt es. Wie das Virus aber auf den Menschen übergesprungen sein soll, ist nach wie vor nicht abschließend geklärt.

Ergebnisse nach zwei Jahren Untersuchungen

30 Befragungen, mehr als eine Million Seiten an Dokumenten: Zwei Jahre lang hat sich ein von den Republikanern geführter Ausschuss nicht nur mit der Frage zur Herkunft des Corona-Virus beschäftigt. Sondern auch mit Korruption im amerikanischen öffentlichen Gesundheitssystem und vielem mehr.

In Sachen Ursprung der Pandemie sei ein Laborunfall "wahrscheinlich", wie es in einer Pressemitteilung eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses heißt. Faktoren wie biologische Eigenschaften des Virus und Erkrankungen unter Forschenden des Wuhan Institute of Virology im Herbst 2019 sollen dafür die Begründung liefern.

Einigkeit in Sachen Ursprung herrscht dennoch nicht

"Diese Arbeit wird den Vereinigten Staaten und der Welt helfen, die nächste Pandemie vorherzusagen, sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten, uns vor der nächsten Pandemie zu schützen und hoffentlich die nächste Pandemie zu verhindern", schrieb Vorsitzender Brad Wenstrup in einem Brief an den Kongress.

Dennoch seien US-Behörden, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt nicht einer Meinung, wie "Spiegel" berichtet.

Größtenteils werde angenommen, dass das Virus erstmals von Tieren in China verbreitet worden sein soll. Aktuelle Daten sollen einmal mehr dafür sprechen, dass ein Markt in Wuhan als der Ort in Betracht komme, an dem Corona von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sein soll.

Woher das Virus stammt - diese Frage ist nicht eindeutig geklärt

Für die Labortheorie konnte eine Untersuchung des US-Geheimdienstes im vergangenen Jahr keine direkten Beweise finden. Auch das US-Energieministerium soll im letzten Jahr angegeben haben, dass es "wenig Vertrauen" in die Theorie des Laborlecks habe, wie CNN zitiert.

Die Möglichkeit, dass es doch ein Unfall war, nachdem das Virus in einem Labor in Wuhan möglicherweise gentechnisch verändert wurde und entkommen konnte, könne aber nicht ausgeschlossen werden. Nach wie vor ist damit die Frage nach der Klärung des Virusursprungs nicht eindeutig geklärt.