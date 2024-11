Lag drei Tage tot auf Sonnenbank: Vermisster US-Amerikaner stirbt unbemerkt

Im US-amerikanischen Indianapolis wurde eine Leiche auf einer Sonnenbank gefunden – drei Tage nach seinem Verschwinden. Laut eines Medienberichts hatte der Tote Probleme mit Drogen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Das Wichtigste in Kürze In der US-amerikanischen Stadt Indianapolis, im Bundesstaat Indiana, ist ein Mann in einem Solarium gestorben.

Wie der US-Sender NBC News berichtete, ist die Todesursache noch unklar. Laut Verwandten wurde eine Spritze in der Nähe gefunden.

Der Mann soll ein Drogenproblem gehabt und unter Hausarrest gestanden haben.

Drei Tage lang schien Derek S. verschwunden zu sein, dann wurde seine Leiche in einer Sonnenbank gefunden. Am vergangenen Freitag (8. November) machte sich der US-Amerikaner nach Angaben des Lokalsenders WTHR auf zu einem Fitnessstudio in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana. Da der 39-Jährige nicht mehr zurückkehrte, meldete ihn die Familie noch am selben Tag als vermisst. Traurige Gewissheit gab es nur wenige Tage später.

Die genaue Todesursache ist aktuell noch nicht bekannt, Details zum Zustand der Leiche wurden von der Gerichtsmedizin nicht veröffentlicht. Wie die Polizei von Indianapolis gegenüber NBC News mitteilte, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Toter hatte offenbar Drogenprobleme

Nach Informationen des US-Senders, der sich auf Verwandte des Opfers bezieht, hatte Derek S. wohl ein Drogenproblem. Zudem soll eine Spritze in der Nähe der Leiche gefunden worden sein. Vergangenes Jahr wurde er demnach wegen Besitzes illegaler Betäubungsmittel verurteilt. Laut NBC News war Derek S. seit Mai zu regelmäßigen Drogentests verpflichtet, außerdem soll er eine elektronische Fußfessel getragen haben. Auf diese Weise sollen die Ermittler:innen gewusst haben, dass er das Studio nicht verlassen haben kann.

Ein Mitglied im selben Fitnessstudio erklärte gegenüber dem Sender, dass sich vor dem Leichenfund bereits ein übler Geruch im Studio ausgebreitet habe. Am Montag (11. November), kurz bevor die Leiche gefunden wurde, war die Frau selbst noch vor Ort. "Das Solarium hat zwar eine Tür, aber warum war keiner besorgt, als es drei Tage am Stück belegt war?", fragt sie sich im Interview.