Landtagswahl in Bayern: Wer landet hinter der CSU?

In Bayern wird am heutigen Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Mit Spannung wird erwartet, welche Partei hinter der CSU landen wird. +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker.

+++ 8. Oktober, 8:06 Uhr: In Bayern beginnt in diesen Minuten die Landtagswahl. Seit 8.00 Uhr haben landesweit die Wahllokale geöffnet. Zur Ermittlung der Sitzverteilung im Landtag werden - anders als bei einer Bundestagswahl - alle Erst- und Zweitstimmen zusammengezählt und in Mandate umgerechnet. Die Anzahl dieser "Gesamtstimmen" entscheidet am Ende darüber, welche Partei künftig wie viele Abgeordnete hat.

+++ 8. Oktober, 7:33 Uhr: In Bayern wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Etwa 9,4 Millionen Menschen sind stimmberechtigt. Darunter sind rund 554.000 Bayerinnen und Bayern, die erstmals ihre Stimme abgeben dürfen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder lag bis zuletzt in allen Umfragen unangefochten vorne, kam aber mit 36 bis 37 Prozent nicht über ihr schon historisch schlechtes Wahlergebnis von 2018 hinaus. Mit Spannung wird auch erwartet, wer hinter der CSU Platz zwei belegt, die Grünen, die Freien Wähler oder vielleicht die AfD.