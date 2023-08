Laut Bericht: Füllkrug wechselt zu Borussia Dortmund

In der Bundesliga bahnt sich ein weiterer spektakulärer Transfer an. Nationalspieler Niclas Füllkrug steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Niclas Füllkrug steht kurz vor einem Wechsel zum BVB.

Nur noch letzte Details sind einem Bericht zufolge zu klären.

Der Stürmer soll am Donnerstag sogar schon nach Dortmund gereist sein.

Im Video: BVB verpflichtet Felix Nmecha: Umstrittener Neuzugang bittet "Fans um Chance"

Kurz vor dem Schluss des Transferfensters am Freitag, den 01. September um 18:00 Uhr, hat Borussia Dortmund offenbar noch einmal Großes vor. Wie die "WAZ" am Donnerstag, den 31. August vermeldet, steht Nationalspieler Niclas Füllkrug unmittelbar vor einem Wechsel zum BVB. Demnach gebe es bereits eine Einigung zwischen dem Werder-Bremen-Stürmer und dem Vizemeister.

Dem Bericht zufolge soll Füllkrug in Dortmund einen Dreijahresvertrag erhalten. Einziger Haken bislang: Beide Vereine haben sich noch nicht über die Transfermodalitäten einigen können. Im Raum steht eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro. Der 30-Jährige soll am Donnerstag bereits nach Dortmund gereist sein, um letzte Details zu klären, berichtet das Portal "Deichstube". Füllkrug könnte beim BVB erstmals in seiner Karriere in der Champions League auflaufen.

Dortmund länger ohne Haller

Borussia Dortmund hat mit Sébastien Haller zwar einen gestandenen Mittelstürmer im Kader. Der Ivorer wird dem BVB allerdings Anfang 2024 längere Zeit nicht zur Verfügung stehen, da Haller für die Elfenbeinküste beim Afrika-Cup spielt.

Anzeige

Anzeige

Der Füllkrug-Wechsel könnte nicht der letzte Last-Minute-Deal der Dortmunder vor dem Ende der Transferperiode bleiben. Medienberichten zufolge möchte der BVB auch in der Abwehr nachlegen. Demnach könnte der ehemalige Bochumer Armel Bella-Kotchap (21/Southampton) noch zurück in den Ruhrpott wechseln.