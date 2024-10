Laut Ex-CIA-Chef: Angriff auf Iran könnte US-Wahl beeinflussen

Nur anderthalb Wochen vor der schicksalshaften US-Wahl greift Israel militärische Ziele im Iran an. Doch könnte das Timing des Vergeltungsschlags auch die Gunst der amerikanischen Wähler:innen beeinflussen?

Das Wichtigste in Kürze In der Nacht zu Samstag (26. Oktober) flogen israelische Kampfflugzeuge Vergeltungsangriffe auf Ziele im Iran.

Der ehemalige CIA-Chef John Brennan befürchtet, die aktuelle Lage in Nah-Ost könnte die US-Innenpolitik so kurz vor der Wahl beeinflussen.

In weniger als zwei Wochen, am 5. November, wählen die Amerikaner:innen ein neues Staatsoberhaupt.

In gut einer Woche wird in den USA ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Entsprechend angespannt ist die innenpolitische Lage im Land. Auch die Geschehnisse im Nahen Osten beeinflussen das politische Klima, wie der ehemalige Chef des US-Auslandsgeheimdienstes (CIA) John Brennan mutmaßt.

Nah-Ost-Lage beeinflusst die US-Wahl

Wie der ehemalige CIA-Chef, John Brennan, meint, könnte der israelische Angriff im Iran nach seiner Einschätzung starken Einfluss auf die US-Innenpolitik nehmen. Das berichtete die Deutsche Presse-Agentur am Samstag (26. Oktober) unter Berufung auf ein Interview, des Ex-CIA-Mann mit dem US-amerikanischen TV-Sender "NBC".

Weiter sagte Brennan, die Regierung von Joe Biden habe alles versucht, um das Blutvergießen in Nahost zu beenden. Laut ihm würde die derzeitige US-Regierung gerne eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und im Libanon sowie eine Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas sehen.

Brennan: Vergeltungsschlag des Irans wegen Resourcen-Lage unwahrscheinlich

Jedoch habe er auch Bedenken: "Aber wenn dies weiter eskaliert, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es irgendeine Art von Waffenruhe an der Gaza-Front oder im Libanon gibt", so Brennan. "Ich habe die Sorge, dass eine fortwährende Eskalation hier dafür benutzt werden könnte zu zeigen, dass der US-Einfluss in der (Nahost-)Region, der dies stoppen könnte, nicht mehr so groß ist wie früher."

Des Weiteren habe Israel im Iran offenbar nicht die Energie-, Öl- und Atomanlagen attackiert. Stattdessen habe sich der Angriff auf militärische Ziele konzentriert, erklärt der Ex-CIA-Chef. Deswegen herrsche im Weißen Haus derzeit vermutlich Erleichterung, so Brennan.

Netanjahu wünscht Trump den Sieg

Am 5. November wählen die Amerikaner:innen eine:n neuen US-Präsident:in. Um das Amt kämpfen die Demokratin Kamala Harris und der republikanische Ex-Präsident Donald Trump. Während der Amtszeit Trumps (2017 bis 2021), galten der Republikaner und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu als enge Verbündete. Medienberichten zufolge soll sich Netanjahu auch in dieser US-Präsidentschaftswahl einen Sieg Trumps wünschen.