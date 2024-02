Lewis Hamilton: Sensationswechsel zu Ferrari offenbar perfekt

Nach über elf Jahren könnte das Kapitel Mercedes für Rekordweltmeister Lewis Hamilton zu Ende gehen. Der Brite soll ab der nächsten Saison für Ferrari fahren.

Das Wichtigste in Kürze Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton steht Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Ferrari.

Eine Entscheidung über Hamiltons Zukunft wird in Kürze erwartet.

Es ist noch nicht klar, ob ein Vertrag bereits unterzeichnet wurde.

In der Formel 1 bahnt sich ein spektakulärer Fahrerwechsel an. Nach Ablauf seines Vertrages soll Lewis Hamilton im nächsten Jahr für Ferrari fahren, berichtet unter anderem das englische Fachmagazin "Autosport" am Donnerstag (1. Februar). Eine Entscheidung über die Zukunft des 39-Jährigen wird demnach in Kürze erwartet.

Es sei zwar noch nicht klar, ob schon ein Vertrag unterzeichnet wurde, berichtete das Magazin weiter. Die Verhandlungen sollen aber in einem fortgeschrittenen Stadium sein und könnten bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Mercedes und Ferrari wollten sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht dazu äußern.

Mercedes-Teamchef Wolff soll Wechsel bestätigt haben

Nach Informationen von "Sky Sports England" ist der Sensationswechsel aber offenbar bereits perfekt. Der Rekordweltmeister werde Mercedes am Ende dieser Saison verlassen und dann zum italienischen Traditionsteam wechseln, hieß es am Donnerstagnachmittag. "Sky Sports" bezog sich auf eine Ansprache von Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor der Belegschaft in der Zentrale in Brackley. Dort habe Wolff die Personalie verkündet.

Mercedes aktuell keine Konkurrenz für Red Bull

Mercedes hatte erst im vergangenen August die Verträge mit den beiden Briten Hamilton und Teamkollege George Russell bis Ende 2025 verlängert. Ab 2026 greift in der Königsklasse des Motorsports ein neues Motorenreglement.

Seit Hamiltons Niederlage auf der letzten Runde im Saisonfinale 2021 dominiert Max Verstappen mit Red Bull die Formel 1. Hamilton, seit 2013 bei den Silberpfeilen, und Mercedes fahren nur noch im Schatten des österreichischen Teams.

Hamilton wohl künftig an der Seite von Leclerc

Spekulationen über einen möglichen Wechsel Hamiltons zu Ferrari hat es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Sollte der Fall nun tatsächlich eintreten, würde Hamilton ab 2025 an der Seite des Monegassen Charles Leclerc fahren, der erst Anfang des Jahres einen langfristigen Vertrag unterzeichnet hatte. Aktueller zweiter Ferrari-Pilot ist Carlos Sainz aus Spanien.