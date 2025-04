Nach der Präsentation des schwarz-roten Koalitionsvertrags meldet sich auch die Linke zu Wort: Sehen Sie das Statement von Heidi Reichinnek und Ines Schwerdtner zu den Plänen von Union und SPD hier live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl haben CDU, CSU und SPD ihre Verhandlungen über die Bildung einer neuen Regierung abgeschlossen und sich auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Am Mittwoch (9. April) um 15 Uhr traten die Spitzen von Union und SPD - Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Saskia Esken und Lars Klingbeil (beide SPD) vor die Kameras, um die Inhalte des Koalitionsvertrags zu präsentieren.

Nachdem bereits Alice Weidel vor die Presse getreten war und scharfe Kritik am Koalitionsvertrag geäußert hatte, werden sich nun die Linken-Politikerinnen Heidi Reichinnek und Ines Schwerdtner zu den Ergebnissen der wochenlangen Verhandlungen äußern.

Wie die Fraktionsvorsitzende und die Linken-Chefin die Einigung zwischen Union und SPD einschätzen, können Sie ab 16:45 Uhr HIER im kostenlosen Livestream auf Joyn anschauen!

CDU-Chef Friedrich Merz hat den Menschen in Deutschland eine neue, starke Regierung versprochen. Die Einigung von CDU/CSU und SPD auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag sei ein "sehr starkes und klares Signal" an die Bürgerinnen und Bürger des Landes sowie an die Partner in der Europäischen Union.

Anzeige

Anzeige

"Deutschland bekommt eine handlungsfähige und eine handlungsstarke Regierung", sagte Merz, den Union und SPD zum Bundeskanzler wählen wollen, in Berlin. Alle Spekulationen über die Pläne der neuen Regierung seien nur beendet. Der Koalitionsvertrag sei Ergebnis intensiver Beratungen. Das zwischen den Partnern bereits entstandene Vertrauen sei die Basis des gemeinsamen Regierens.