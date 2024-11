LIVE-Karte zur US-Wahl 2024: So haben die Bundesstaaten gewählt

Blau für Kamala Harris oder rot für Donald Trump? Wie stimmen die wahlentscheidenden "Swing States" ab? Die interaktive Karte zur US-Präsidentschaftswahl auf Joyn bietet einen Überblick über das Abstimmungsverhalten aller Bundesstaaten.

Das Wichtigste in Kürze Die Entscheidung fiel zwischen Donald Trump und Kamala Harris: Der Republikaner bekommt einer weitere Amtszeit.

Wie die einzelnen US-Bundesstaaten abstimmten, können Sie mit der interaktiven Wahlkarte auf Joyn nachverfolgen.

Die Staaten, die Trump für die Republikaner holt, färben sich rot. Wo Harris mehr Stimmen auf sich vereinen kann, wird der Bundesstaat blau.

Die Umfragen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus - die US-Wahl in der Nacht vom 5. auf den 6. November blieb spannend. Manche US-Bundesstaaten gelten als Hochburg der Demokraten - etwa Kalifornien oder New York -, andere sind fest in republikanischer Hand, beispielsweise Texas.

Einen Überblick, welche Bundesstaaten Kamala Harris für die Demokraten gewonnen hat und wo Donald Trump und die Republikaner triumphierten, liefert die interaktive US-Wahlkarte auf Joyn, gefüttert mit Informationen der Nachrichtenagentur AP.

Hier geht's zur LIVE-Karte.

Rot steht für Trump, blau für Harris

Gewinnen die Republikaner den Bundesstaat, färbt er sich rot, entscheiden die Demokraten das Rennen für sich, erhält er eine blaue Farbe. Die Bedienung ist simpel: Einfach den jeweiligen Bundesstaat auswählen und - sobald sie vorliegen - alle Ergebnisse abrufen.