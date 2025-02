Bayerns Landeshauptstadt steht unter Schock. Nach dem mutmaßlichen Anschlag am Münchner Stiglmaierplatz mit 30 Verletzten informiert die Polizei über den aktuellen Stand der Ermittlungen. Sehen Sie die Pressekonferenz der Beamten hier live auf Joyn.

Die bayerische Landeshauptstadt München sucht nach Antworten darauf, warum ein Mann mit einem Auto in der Innenstadt in einen Demonstrationszug gerast ist. Mindestens 30 Menschen wurden dabei am Donnerstag (13. Februar) verletzt, einige von ihnen schwer. Aus der Politik kommt Bedauern und Anteilnahme, sowie die Forderung nach Konsequenzen.

Der tatverdächtige 24-jährige Afghane wurde am Donnerstag festgenommen, am Freitag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Gibt es dann Hinweise auf sein Motiv? Die Polizei will am späten Freitagvormittag, ab 11 Uhr, in einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Ermittlungen informieren.

Sehen Sie hier ab 11 Uhr die Pressekonferenz der Münchner Polizei live auf Joyn!

