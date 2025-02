LIVESTREAM: Nach Lindners Rücktritt-Ankündigung – Die Stunde Null der FDP

Bittere Wahlpleite: Die FDP hat den Einzug in den Bundestag verpasst und Christian Lindner seinen Rücktritt angekündigt. Was sagt die Parteispitze zur verkorksten Wahl? Sehen Sie das Statement der Liberalen live und kostenlos auf Joyn.

Es war ein trauriger Wahlabend für die FDP. Wie schon 2013 müssen sich die Liberalen aus dem Bundestag verabschieden, die Partei um Spitzenkandidat Christian Lindner scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Lindner selbst hat bereits Konsequenzen angekündigt: "Nun scheide ich aus der aktiven Politik aus", erklärte der FDP-Chef. Wie geht es nach diesem Tiefpunkt weiter?

Mögliche Nachfolger Lindners bringen sich bereits in Position, aber zunächst wird die verkorkste Wahl Revue passieren gelassen. Welche Fehler wurden im Wahlkampf gemacht? Die Partei hat für 14:30 Uhr eine Pressekonferenz angekündigt, in der möglicherweise bereits angedeutet wird, wie sich die Partei ab sofort aufstellen will.

Sehen Sie hier ab 14:30 Uhr das Statement der FDP

