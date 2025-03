LIVESTREAM: US-Präsident Donald Trump zum Status Quo der USA

Erstmals in seiner zweiten Amtszeit hält US-Präsident Donald Trump eine Rede vor dem Kongress. Auch, wenn es sich nicht offiziell um eine "Rede zur Lage der Nation" handelt - der Auftritt ist ebenso bedeutend. Jetzt kostenlos im Livestream auf Joyn ansehen.

Anzeige

Streng genommen handelt es sich nicht um eine "Rede zur Lage der Nation", wenn Donald Trump in der Nacht von Dienstag (4. März) auf Mittwoch deutscher Zeit vor das Mikrofon tritt. Doch dieser mit Spannung erwartete Auftritt ist als ebenso bedeutend zu bewerten: Es wird das erste Mal sein, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit eine Rede dieser Art vor einer gemeinsamen Sitzung des Senats und des Repräsentantenhauses halten wird.

Schon im Januar hatte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, Trump eingeladen, am 4. März im US-Kapitol zu sprechen. Nach der Demütigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj durch Trump und der vorherrschenden Unsicherheit in Europa, ob die USA noch ein verlässlicher Partner sind, richten sich alle Augen auf Washington. Denn die Regierung des US-Präsidenten stellte die Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und zusätzlich Zölle gegen Mexiko, Kanada und China beschlossen. Hinzukommen innenpolitische Entscheidungen, wie der Stellenabbau in staatlichen Behörden, die auch in den USA für starke Kritik sorgen.

Wird sich Trump zu den Reaktionen der Welt auf seine "America First"-Politik äußern? Und wie ordnet er die ersten Wochen seiner Präsidentschaft sowie die Situation der USA ein?

Sehen Sie die Rede von Donald Trump vor dem Kongress ab 0 Uhr HIER live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

"Rede zur Lage der Nation"? Nur inoffiziell

Traditionell finden Ansprachen zur Lage der Nation zwischen dem 3. Januar und dem 2. Februar statt. Da es in diesem Jahr zum Regierungswechsel kommt, ist die Rede von Präsident Trump lediglich inoffiziell als selbige zu bewerten, wie auch "USA Today" einordnet.