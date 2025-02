Livestream zur Münchner Sicherheitskonferenz - J.D. Vance über Meinungsfreiheit

Der Stellvertreter von US-Präsident Trump ist heute die Hauptfigur bei der Sicherheitskonferenz in München. Beim Gespräch mit dem Bundespräsidenten dürfte es um die Ukraine gehen. Aber nicht nur.

Zu dem weltweit wichtigsten Expertenforum zur Sicherheitspolitik kommen wieder mehr als 50 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 150 Minister im Hotel Bayerischer Hof zusammen. Am ersten Tag wird US-Vizepräsident J.D. Vance den außenpolitischen Kurs der Regierung von US-Präsident Donald Trump vorstellen. Vorher wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Konferenz eröffnen. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt live.

Sehen Sie hier ab 13:20 Uhr den kostenlosen BR-Livestream der Münchner Sicherheitskonferenz auf Joyn.

Diese Redner werden noch erwartet

Die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance am Nachmittag (14:30 Uhr) auf der Hauptbühne im Hotel Bayerischer Hof steht im Zentrum des ersten MSC-Tages. Vance ist nach München gekommen, um den europäischen Bündnispartnern den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der neuen US-Regierung zu erläutern. Kurz vor der Konferenz hatte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert und Gespräche über einen Frieden in der Ukraine angekündigt.

Ebenfalls für Freitagnachmittag werden der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas auf der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen.

Gegen 16:30 Uhr wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auf der Main Stage im Bayrischen Hof erwartet.

Steinmeier: Auf Deutschland ist Verlass

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den internationalen Partnern ungeachtet der kurz bevorstehenden Bundestagswahl Verlässlichkeit und Stabilität zugesichert. "Auf Deutschland ist Verlass. You can count on us", sagte Steinmeier in seiner Eröffnungsrede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. In neun Tagen wählten die Deutschen ein neues Parlament, ein gutes halbes Jahr früher als geplant. "Das ist in einem stabilitätsverwöhnten Land, einem Land, das Pläne liebt, zwar ungewöhnlich, aber ich versichere Ihnen: Es ist kein Grund zur Sorge."

Weiter rief Steinmeier hat die USA auf, Änderungen ihrer Militärpräsenz mit den europäischen NATO-Partner abzusprechen. Zugleich betonte er in seiner Eröffnungsrede der 61. Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir haben den Weckruf gehört."

Die bisher erzielten Steigerungen bei den Sicherheitsausgaben seien notwendig gewesen, aber kein Anlass zur Selbstzufriedenheit. "Konkreter: Der Aufwuchs muss weitergehen. Unsere Bundeswehr muss stärker werden. Nicht um Krieg zu führen, sondern um Krieg zu verhindern", sagte Steinmeier.

Von der Leyen will mehr Verteidigungsausgaben

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen. "Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren", sagte sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Dies wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen."