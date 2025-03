Liveticker: Auto rast in Mannheim in Menschenmenge - ein Toter, Verdächtiger festgenommen

Vor 19 Minuten

Auto rast in Mannheim in Menschenmenge

In Mannheim läuft ein großer Polizeieinsatz in der Innenstadt. Bei einem Vorfall in der Innenstadt ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, mehrere Menschen sind verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge war ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Der mutmaßliche Fahrer ist nach Polizeiangaben festgenommen worden.

Rettungsdienste und Polizei stehen nach einem schweren Zwischenfall am Paradeplatz in Mannheim. © Dieter Leder/dpa

Einem Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge waren am Ort des Geschehens Trümmer zu sehen, mindestens eine Person lag demnach abgedeckt unter einer Plane. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am zentralen Paradeplatz. Polizei und Rettungskräfte mit einem Großaufgebot vor Ort. In der Innenstadt könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Die Lage ist nach Angaben der Polizei noch nicht geklärt. Man könne nicht ausschließen, dass eine weitere Gefahrenlage bestehe, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Er rief die Bevölkerung auf, das Stadtgebiet zu meiden. Die Bürger:innen sollten sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Der Innenstadtbereich sei weiträumig geräumt worden. Über die Tat gebe es noch keine Informationen für die Öffentlichkeit.