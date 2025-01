Liveticker zum Feuer in L.A.: Selenskyj will 150 Feuerwehrleute nach Los Angeles schicken

09.01.2025 • 10:31 Uhr

NFL präsentiert Notfallplan für Rams-Spiel

Die NFL hat einen Notfallplan präsentiert, sollte das Playoff-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Minnesota Vikings wegen der Waldbrände rund um die Metropole nicht im SoFi Stadium stattfinden können. Demnach würde die Erstrunden-Partie, die für Montagabend (13. Januar, Ortszeit) angesetzt ist, in das knapp 600 Kilometer entfernte Glendale in Arizona verlegt werden. Dort tragen normalerweise die Arizona Cardinals ihre Heimspiele aus.

Kann das Spiel der LA Rams wie geplant stattfinden? © IMAGO/Icon Sportswire

Die Spieler der Rams hatten am Mittwoch (8. Januar) einen freien Tag und nehmen am Donnerstag das Training wieder auf. Laut Mitteilung des Teams sei aktuell kein Angehöriger des Spielerkaders oder des Mitarbeiterstabs von den Bränden betroffen. Das Hauptquartier der Rams befindet sich in Woodland Hills, rund 20 Kilometer nördlich von Pacific Palisades, wo die Feuer besonders heftig wüten.

Auch die Los Angeles Chargers müssen aktuell auf die Situation reagieren. Zwar bestreitet das Team in der ersten Playoff-Runde am Samstag (Ortszeit) ein Auswärtsspiel bei den Houston Texans, die Vorbereitung wird jedoch durch die Brände beeinflusst. So passten die Chargers ihren Trainingsplan am Mittwoch an, um zu vermeiden, dass die Spieler zu viel Zeit draußen verbringen. Die Feuer sorgten für eine drastische Verschlechterung der Luftqualität.

Die Chargers haben ihr Trainingszentrum in El Segundo, direkt am Flughafen von Los Angeles. Dieser befindet sich rund 20 Kilometer südöstlich von Pacific Palisades.