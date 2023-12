Lkw fährt in Passau in Menschengruppe - eine Tote, fünf Schwerverletzte

In Passau ist offenbar ein Lkw in eine Menschengruppe gefahren. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Eine Frau ist gestorben, fünf weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Ein Lkw ist am Freitagmorgen (29. Dezember) in Passau im Bereich des Hauptbahnhofes in eine Menschengruppe gefahren. Das berichtet unter anderem die "Passauer Neue Presse". Dabei ist offenbar eine Frau tödlich verletzt worden, fünf weitere Menschen wurden schwerverletzt. Darunter der Lkw-Fahrer selbst, berichtete das Blatt unter Berufung auf eine Polizeisprecherin.

Laut Bericht handelt es sich bei der Toten um eine 37-jährige Frau, die noch an der Unfallstelle verstarb. Auch ihr elfjähriges Kind sei unter den Schwerverletzten. Es wurde mit den drei weiteren Passanten mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch der 63-jährige Lkw-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei geht von Unfall aus

Zur Unfallursache und ob es sich möglicherweise um eine vorsätzliche Tat handeln könnte, konnte ein Sprecher gegenüber der dpa zunächst keine Angaben machen. Da der Fahrer in eine Klinik gebracht werde, sei auch eine medizinische Ursache nicht auszuschließen. Eine andere Sprecherin sagte gegenüber der PNP, man gehe derzeit von einem Unfall aus.

Mehr dazu in Kürze.

