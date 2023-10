Lufthansa startet Evakuierungsflüge aus Israel am Donnerstag +++ Biden: US-Bürger unter Geiseln der islamistischen Hamas +++ Gaza: Zahl der Toten nach Israels Luftangriffen steigt auf 900 +++ Alle aktuellen Entwicklungen im Ticker.

+++ 22:11 Uhr: Die Lufthansa wird an diesem Donnerstag und Freitag mehrere Sonderflüge zur Evakuierung von Deutschen aus Israel durchführen. Das wurde am Dienstagabend aus dem Auswärtigen Amt mitgeteilt. Es soll sich um vier Flüge pro Tag handeln. Das Krisenreaktionszentrum des deutschen Außenministeriums hatte zuvor unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber verhandelt, Flugkapazitäten zu erweitern.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es am Abend weiter, letzte technische Details würden zur Stunde geklärt. Das Außenministeriun in Berlin will die in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registrierten deutschen Staatsangehörigen an diesem Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Lufthansa gebucht werden können. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in die Liste eintragen, hieß es weiter.

Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

Mehr Todesopfer im Gazastreifen

+++ 21:37 Uhr: Nach israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen steigt die Zahl der palästinensischen Toten weiter an. Insgesamt starben bislang 900 Menschen in der Küstenenklave, wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Dienstagabend meldete. 4500 Menschen wurden demnach verletzt. Unter den Toten sind demnach 260 Kinder und Jugendliche.

Nach dem großangelegten Terrorangriff militanter Palästinenser auf Israel reagiert Israel mit Gegenschlägen im Gazastreifen. Bei den Attacken sowie einem Massaker auf einem Musikfestival hatten Mitglieder der Hamas und andere Militante rund 900 Menschen in Israel getötet. Zudem wurden mehr als 2800 Menschen in Israel verletzt. Hamas-Mitglieder entführten zudem rund 150 Menschen in den Gazastreifen.

Die islamistische Hamas, die im Gazastreifen herrscht, wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Biden: US-Bürger unter Geiseln der islamistischen Hamas

+++ 20:10 Uhr: Unter den von der islamistischen Hamas verschleppten Menschen sind nach Angaben von US-Präsident Joe Biden auch Amerikaner. "Wir wissen jetzt, dass unter den von der Hamas festgehaltenen Personen auch amerikanische Staatsbürger sind", sagte Biden am Dienstag bei einer Ansprache im Weißen Haus. Eine Zahl nannte er nicht.

Er habe angeordnet, zusätzliche Experten aus den USA zu entsenden. "Ich habe die Regierung angewiesen, sich mit den israelischen Kollegen abzusprechen und sie bei der Geiselbefreiung und den Rettungsmaßnahmen zu beraten", sagte er. Biden verfügte außerdem, die Sicherheitsmaßnahmen rund um jüdische Einrichtungen in den USA zu verschärfen. "Es gibt keinen Platz für Hass in Amerika", sagte er.

Rund 150 Menschen sind von der islamistischen Hamas als Geiseln genommen worden. Unter ihnen sind auch Amerikaner.

Bericht: Mindestens fünf Deutsche aus Israel nach Gaza entführt, 22-Jährige tot

+++ 16:16 Uhr: Unter den 150 nach Gaza entführten Geiseln befinden sich offenbar mindestens fünf Deutsche. Das berichtet das ZDF. Demnach sei auch eine 22-jährige Deutsche bei den Angriffen gestorben. Mehrere Medien hatten zuvor über die Studentin aus Berlin berichtet. Sie habe mit ihrem britischen Freund Kibbuz Nir Os besucht, weil er dort aufgewachsen sei. Sie hätte eigentlich noch am selben Tag nach Deutschland zurückfliegen sollen. Eine offizielle Bestätigung für ihren Tod gibt es bislang nicht.

Die Bundesregierung hatte bereits am Wochenende mitgeteilt, dass auch Deutsche unter den Entführungsopfern sein sollen. Das Auswärtige Amt in Berlin ginge davon aus, dass es sich um Menschen handelt, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit haben, hieß es.

+++ 10. Oktober, 15:16 Uhr: Inmitten des Krieges in Israel hat die EU die Chefdiplomaten Tel Avivs und der Palästinensischen Autonomiebehörde zu einer Krisensitzung eingeladen. Das teilte der EU-Kommissionspräsident Josep Borrell auf der Plattform X mit.

Ob der israelische Außenminister Eli Cohen und sein palästinensischer Amtskollege Rijad al-Maliki die Einladung auch annahmen, teilte Borrell vorerst nicht mit. Aus dem Umfeld des EU-Diplomaten hieß es jedoch laut "Welt", dass beide Parteien an der Krisensitzung teilnehmen würden.

Antisemitische Zwischenfälle in Hamburg

+++ 10. Oktober, 14:50 Uhr: Bei einer Solidaritätsbekundung für Israel ist es in Hamburg offenbar zu antisemitischen Vorfällen gekommen. Nach einer Demonstration in der Altstadt am Montagabend (9. Oktober) seien zwei Teilnehmerinnen von zwei Unbekannten geschlagen worden, teilte die Polizei Hamburg mit.

Die beiden Männer hätten zudem mehrere israelische Flaggen bespuckt und auf diese getreten, so die Behörde. Anschließend seien die mutmaßlichen Täter geflüchtet.

Nun sucht die Polizei nach Augenzeugen. "Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung", hieß es in der Pressemitteilung der Behörde weiter.

UN warnen vor vollständiger Abriegelung des Gazastreifens

+++ 10. Oktober, 13:49 Uhr: Die UN haben die von Israel angeordnete komplette Abriegelung des Gazastreifens scharf kritisiert. Die Maßnahme war am Montag (9. Oktober) von Verteidigungsminister Joav Galant als Reaktion auf die Angriffe der Hamas-Terroristen angeordnet worden. "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben", hatte Galant verkündet.

Die Unterbrechung der Lieferung von Strom, Wasser oder Benzin sei jedoch nach dem humanitären Völkerrecht verboten, unterstrichen die UN. Laut dem UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, dürfen den Menschen in den betroffenen Gebieten nicht vorenthalten werden, was sie zum Überleben benötigen.

Israel hatte nach dem Hamas-Terror die Abriegelung des Gazastreifens angeordnet, doch die Maßnahme geht den UN zu weit. © Abed Rahim Khatib/dpa

Mehreren Berichten zufolge hatten bewaffnete Palästinenser zudem Hunderte Israelis im Süden des Landes erschossen. Dies sei verabscheuungswürdig, teilte eine UN-Kommission mit. Die entführten Menschen müssten sofort und bedingungslos freigelassen werden, forderte das Gremium. "Geiseln nehmen ist nach dem internationalen Völkerrecht verboten", betonte indes der UN-Hochkommissar Türk.

Hilfszahlungen für Palästinenser? EU-Streit reißt nicht ab

+++ 10. Oktober, 13:33 Uhr: Innerhalb der EU herrscht weiter Uneinigkeit über das weitere Vorgehen bezüglich der Hilfszahlungen an Palästina. EU-Ratspräsident Charles Michel ging nun mit der Entscheidung Berlins, die Palästina-Hilfen vorübergehend auszusetzen, hart ins Gericht.

Ein Aussetzen von humanitärer Hilfe für Palästinenser könne von der Terrororganisation Hamas für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert werden, warnte er. Die Spannungen könnten deshalb weiter zunehmen, so seine Befürchtung.

Zuvor hatte der zuständige EU-Kommissar Oliver Varhelyi am Montag (9. Oktober) angekündigt, dass alle Zahlungen an Palästinenser ausgesetzt würden. Die EU-Kommission ruderte später zurück. Kommissionspräsident Josep Borrell warnte vor einer Bestrafung des gesamten palästinensischen Volkes.

Iran weist Vorwürfe über Verstrickung in Hamas-Angriffe auf Israel zurück

+++ 10. Oktober, 10:42 Uhr: Der Iran hat Vorwürfe über eine Verstrickung in die Hamas-Angriffe auf Israel zurückgewiesen. Staatsoberhaupt Ali Chamenei warf in einer Rede "Unterstützern des zionistischen Regimes" vor, diesbezüglich unsinnige Worte verbreitet zu haben.

Der Ajatollah positionierte sich indes klar an der Seite Palästinas. "Natürlich verteidigen wir Palästina. Natürlich verteidigen wir die Kämpfe", betonte er. "Natürlich ist die gesamte islamische Welt verpflichtet, die Palästinenser zu unterstützen und wird sie mit Gottes Erlaubnis unterstützen, aber das ist das Werk der Palästinenser selbst", fügte er hinzu.

Zuletzt hatte der oberste US-General Charles Brown Teheran vor einer Einmischung in den Krieg in Israel gewarnt. Die USA wollten "eine ziemlich klare Botschaft senden", sagte er. "Wir wollen nicht, dass sich der Konflikt ausweitet, und wir wollen, dass der Iran diese Botschaft laut und deutlich hört".

Tel Aviv: 1.500 Leichen von Hamas-Kämpfern gefunden

+++ 10. Oktober, 09:20 Uhr: Israelischen Angaben zufolge wurden nach dem Überraschungsangriff der Hamas die Leichen von etwa 1.500 Hamas-Kämpfern in Israel und um den Gazastreifen gefunden. Das teilte Armeesprecher Richard Hecht mit.

Die israelische Armee habe inzwischen "mehr oder weniger" wieder die Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen. Der Armeesprecher sagte zudem, dass Israel nun von der Defensive in die Offensive umgeschaltet habe. "Wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Offensive im Gazastreifen", teilte er mit.

Hecht zufolge konnten in der Nacht zu Dienstag (10. Oktober) keine weiteren Hamas-Kämpfer mehr nach Israel gelangt. Er warnte dennoch vor vereinzelten "Infiltrationen".

Die israelische Armee konzentriert sich auf die Offensive gegen Ziele im Gazastreifen. © Ilia Yefimovich/dpa

Israelischer Vizekommandeur bei Kämpfen an Grenze zum Libanon getötet

+++ 10. Oktober, 05:00 Uhr: Bei Zusammenstößen an Israels Nordgrenze zum Libanon ist ein israelischer Vizekommandeur getötet worden. Dies teilte das israelische Militär laut der "Tagesschau" in der Nacht mit. Der Offizier wurde als Alim Abdallah identifiziert. Die Hintergründe seines Todes waren vorerst unklar. Während der Auseinandersetzungen drangen militante Palästinenser, die der Gruppe Islamischer Dschihad angehören, über die Grenze nach Israel vor. Die Hisbollah-Miliz bestätigte, dass fünf ihrer Mitglieder bei den Auseinandersetzungen getötet wurden. Als Vergeltungsmaßnahme feuerte die militante Gruppe Raketen und Granaten auf zwei israelische Armeebasen ab.

Palästinenser-Präsident Abbas in Russland erwartet

+++ 10. Oktober, 04:14 Uhr: Russischen Medienberichten zufolge plant Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas eine Reise nach Russland, um Gespräche zu führen. "Es wurde vereinbart, dass Herr Abbas nach Moskau kommt", zitiert die russische Nachrichtenagentur RBC den palästinensischen Botschafter Abdel Hafiz Nofal in Moskau. Es besteht "täglicher Kontakt" zwischen beiden Seiten. "Wir warten auf eine offizielle Erklärung des Kremls, von russischer Seite, wann der Besuch stattfinden wird."



Das letzte Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Abbas fand vor einem Jahr am Rande einer Regionalkonferenz in Kasachstan statt. Laut russischen Medienberichten war Abbas zuletzt vor zwei Jahren in Russland. Russland, das sowohl Beziehungen zu arabischen Ländern, dem Iran und der Hamas als auch zu Israel unterhält, verurteilt die Gewalt auf beiden Seiten und wirft den USA vor, die Bedeutung eines unabhängigen palästinensischen Staates nicht anzuerkennen.

USA versorgen Israel mit Munition – aber nicht mit Bodentruppen

+++ 10. Oktober, 03:32 Uhr: Die USA haben Israel nach dem schwerwiegenden Angriff der Hamas alle Unterstützung zugesagt. Wie die Nachrichtenagentur AP aus dem US-Verteidigungsministerium erfuhr, will Washington Munition in das Land liefern. Demnach seien bereits Flugzeuge mit dringend benötigten Ladungen und militärischer Ausrüstung auf dem Weg ans Mittelmeer. Weitere Details über die Lieferungen wurden nicht bekannt. Das Pentagon prüfe Bestände im Hinblick darauf, was sonst noch schnell geschickt werden könne.

Neben Waffen werde die USA nach Angaben des US-Präsidialamtes allerdings keine Bodentruppen in Israel einsetzen. Wie John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, mitteilte, werde die US-Regierung aber die Interessen der USA in der Region schützen.

Zuvor hatte das Pentagon als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas bereits einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer geschickt. Zudem habe man Vorbereitungen getroffen, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, hieß es laut der Deutschen Presse-Agentur weiter.

Vereinte Unterstützung des Westens für Israel

+++ 9. Oktober, 23:53 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Großbritanniens wollen Israel bei der Verteidigung gegen Angriffe der Hamas gemeinsam helfen. "Unsere Länder werden Israel in seinen Bemühungen unterstützen, sich und sein Volk gegen solche Gräueltaten zu verteidigen", teilten US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der britische Premierminister Rishi Sunak laut einer von der Bundesregierung am Montagabend verbreiteten Erklärung mit. "Wir betonen ferner, dass dies nicht der Moment für irgendeine israelfeindliche Gruppierung ist, diese Angriffe auszunutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen."

Zugleich betonte das Quintett, dass es die "legitimen Bestrebungen des palästinensischen Volkes" anerkennt und Gerechtigkeit und Freiheit für Israelis und Palästinenser gleichermaßen unterstütze. "Aber täuschen Sie sich nicht: Die Hamas vertritt diese Bestrebungen nicht, und sie bietet dem palästinensischen Volk nichts anderes als noch mehr Terror und Blutvergießen", wird zugleich betont. In den kommenden Tagen wolle man vereint und koordiniert vorgehen. Es solle sichergestellt werden, dass Israel in der Lage ist, sich zu verteidigen und "letztlich die Voraussetzungen für eine friedliche und integrierte Nahostregion zu schaffen". Alle fünf Politiker äußerten Entsetzen über das brutale Vorgehen der Hamas bei ihrem Überfall auf Israel, bei dem hunderte Menschen starben.

Scholz und Macron hatten zuvor ein gemeinsames Telefonat der westlichen Partner angekündigt.

Vergeltung: Hisbollah feuert Raketen auf Israel

+++ 9. Oktober, 22:30 Uhr: Die Hisbollah im Libanon hat als Vergeltung für den Tod mehrerer Anhänger Raketen auf Israel abgefeuert. Israels Armee reagierte mit Artilleriefeuer, wie das Militär am Montagabend mitteilte. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

Die Schiitenorganisation Hisbollah beschrieb den Raketenangriff auf israelische Stellungen als Reaktion auf den Tod mehrerer eigener Anhänger. Drei Kämpfer seien in Folge der "zionistischen Aggression" ums Leben gekommen, hatte die Schiitenorganisation zuvor mitgeteilt.

Israels Armee hatte am Nachmittag nach Militärangaben mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen und zuvor mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah dementierte eine Beteiligung an dem Vorfall, auf den Israel mit Beschuss von Zielen im Süden des Nachbarlandes reagierte.

Sicherheitskreise im Libanon vermuten, dass militante Palästinenser hinter dem Angriff auf Israel stehen.

Netanjahu fordert Notstandsregierung

+++ 9. Oktober, 22:17 Uhr: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Opposition aufgefordert, ohne Vorbehalte in eine Notstandsregierung einzutreten. "Wir befinden uns in einem Einsatz für die Heimat, einem Krieg zur Sicherung unserer Existenz, einem Krieg, den wir gewinnen werden", sagte er bei einer Ansprache im Fernsehen. Die Spaltungen unter den Israelis erklärte Netanjahu für beendet. "Wir sind alle vereint." Auch die Führung solle sich nun zusammentun und mit der Opposition eine Notstandsregierung bilden.

"Dieser Krieg wurde uns von einem verabscheuungswürdigen Feind aufgezwungen - von Bestien, die die Ermordung von Frauen, Kindern und Alten feiern." Die Bilder der Zerstörung in Gaza seien "nur der Anfang", drohte Netanjahu. Hunderte Terroristen seien bereits "ausgelöscht" worden.

Seit Jahresbeginn ist es in Israel zu massiven Protesten gegen einen Justizumbau gekommen, den Netanjahus rechts-religiöse Regierung vorantreibt. Der bittere Streit führte zur Spaltung der Gesellschaft. Einige Beobachter glauben, Israel sei durch die internen Streitigkeiten von der Gefahr, die von der Hamas ausging, abgelenkt gewesen.

Izchak Herzog zieht Vergleich zu Holocaust

+++ 9. Oktober, 22:04 Uhr: Nach Angaben von Israels Präsident Izchak Herzog wurden seit dem Holocaust nicht mehr so viele Juden an einem Tag getötet wie bei den Terrorattacken der Hamas am Samstag. "Seit dem Holocaust haben wir nicht mehr erlebt, wie jüdische Frauen und Kinder, Großeltern – sogar Holocaust-Überlebende – in Lastwagen gepfercht und in die Gefangenschaft gebracht wurden", sagte er am Montagabend nach Angaben seines Sprechers.

Auch unschuldige Muslime und andere Gläubige hätten die Hamas-Anhänger gefoltert. Ganze Familien seien kaltblütig ermordet worden. "Wir werden mit voller Kraft und unerschütterlichem Engagement handeln, um diese Bedrohung für unser Volk zu beseitigen", so der Präsident.

+++ 9. Oktober, 21:57 Uhr: Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge Hunderte Hamas-Mitglieder in Gefangenschaft genommen. Hunderte Terroristen seien zudem im Gazastreifen und auch am Grenzzaun getötet worden, sagte Militärsprecher Daniel Hagari am Montag israelischen Medien zufolge. Derzeit dringen demnach keine Terroristen aus dem Gazastreifen mehr in Israel ein.

Die Hamas hatte am Samstag bei ihrem massiven Angriff rund 800 Menschen in Israel getötet und rund 150 Menschen von dort in den Gazastreifen verschleppt, wie das Pressebüro der Regierung mitteilte. Israels Armee reagierte mit Gegenschlägen im Gazastreifen. Die Hamas wolle für jeden von Israel ausgeführten Angriff eine zivile Geisel hinrichten, drohte ein Sprecher am Montag.

+++ 9. Oktober, 20:56: Die radikal-islamische Hamas ist einem hochrangigen Vertreter zufolge offen für Gespräche über einen Waffenstillstand mit Israel. Die Organisation habe "ihre Ziele erreicht", sagt Mussa Abu Marsukdem dem Sender Al-Jazeera in einem Telefoninterview. Auf die Frage nach einer Waffenruhe erklärte Marsukdem, man stehe "etwas in dieser Art" und "allen politischen Gesprächen" offen gegenüber.

Hamas droht mit Tötung israelischer Geiseln

+++ 9. Oktober, 20:39 Uhr: Die Hamas droht mit der Tötung gefangengenommener israelischer Zivilisten, sollte Israel ohne Vorwarnung die Häuser von Zivilisten im Gazastreifen bombardieren. Hamas-Sprecher Abu Ubaida sagt, bislang seien die israelischen Gefangenen im Einklang mit den Vorschriften des Islam unversehrt gehalten worden. Für die Drohung mit einer Tötung der Gefangenen macht er Israel verantwortlich, das nach seiner Darstellung durch Luftangriffe Zivilisten ohne Vorwarnung in ihren Häusern töte.

Baerbock hält an Nothilfe für Bedürftige fest

+++ 9. Oktober, 18:58 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hält nach dem Stopp der Entwicklungshilfe für die Palästinenser durch Deutschland und die EU an der humanitären Hilfe für die Menschen in den palästinensischen Gebieten fest. "Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sind zwei verschiedene Dinge", sagte die Grünen-Politikerin am Montagabend (9. Oktober) in der n-tv-Talkshow "Beisenherz". Sie ergänzte: "Ich halte es für fatal, jetzt einfach zu sagen, man sollte zum Beispiel keine Lebensmittelhilfen mehr leisten." Dort seien 2,1 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen über die Vereinten Nationen angewiesen.

Baerbock versicherte: "Es gibt keine Finanzierung von Terrorgruppen." Das Außenministerium prüfe die Zahlungen ständig. "Wir arbeiten mit den Vereinten Nationen und den NGOs (Nichtregierungsorganisationen) zusammen, damit wir keine direkten Zahlungen an die Palästinensische Autonomiebehörde leisten."

Zahl der Opfer steigt weiter

+++ 9. Oktober, 18:08 Uhr: Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf rund 900 Menschen gestiegen. Das teilte das Pressebüro der Regierung am Montag (9. Oktober) mit. Rund 2.600 Menschen seien verletzt worden.

Israel bombardiert Ziele im Libanon

+++ 9. Oktober, 17:15 Uhr: Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge nun auch mit Kampfhubschraubern Ziele im benachbarten Libanon angegriffen. Mehrere Verdächtige sollen zuvor nach Israel vorgedrungen und deshalb erschossen worden sein.

Israelische Medien berichteten von Schusswechseln zwischen beiden Seiten. Einwohner im Norden Israels seien angewiesen worden, in Schutzräumen zu bleiben.

Die Schiitenorganisation Hisbollah wies jegliche Behauptungen über eine Beteiligung an dem Vorfall zurück. Für den Angriff auf Israel machte der Libanon militante Palästinenser verantwortlich. Die Hisbollah unterhält enge Kontakte zum Iran. Dem Land wird vorgeworfen, an den Angriffen des Hamas auf Israel beteiligt gewesen zu sein.

EU setzt Palästina-Entwicklungshilfe aus

+++ 9. Oktober, 15:16 Uhr: Die EU setzt nach den Attacken der Hamas ihre Entwicklungshilfe für die Palästinenser aus und stellt nun auch die Hilfsgelder in Höhe von 700 Millionen Euro auf den Prüfstand. Es könne nach den Attacken kein "Business as usual" (zu Deutsch: Betrieb wie üblich) geben, schrieb EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi auf X, ehemals Twitter. "Alle Zahlungen werden sofort ausgesetzt. Alle Projekte werden überprüft." "Bis auf Weiteres" würden alle neuen Ausgaben, auch noch für das laufende Jahr, zurückgestellt.

Hamas will palästinensische Häftlinge für israelische Geiseln

+++ 9. Oktober, 14:58 Uhr: Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat nach dem Großangriff auf Israel einen Gefangenenaustausch gefordert. Die Palästinenserorganisation verlange die Freilassung von 36 inhaftierten Palästinenserinnen in Israel für die Übergabe von älteren entführten Israelinnen, sagte ein Hamas-Sprecher am Montag. Wie viele israelische Frauen ausgetauscht werden sollen, sagte der Sprecher nicht. Der Golfstaat Katar vermittelt demnach. Ein Sprecher der israelischen Regierung wollte sich dazu nicht äußern.

Israel erschießt bewaffnete Eindringlinge aus dem Libanon

+++ 9. Oktober, 14:36 Uhr: Die israelische Armee hat am Montag nach eigenen Angaben mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom feindlichen Nachbarland Libanon aus nach Israel vorgedrungen waren. Man suche nach weiteren Verdächtigen, teilte das Militär mit. Nach israelischen Medienberichten kam es zu Schusswechseln. Das israelische Fernsehen berichtete, Einwohner im Norden des Landes seien angewiesen worden, in Schutzräumen zu bleiben.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah hatte am Sonntag die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf israelisches Grenzgebiet übernommen. Auch am Montag gab es im Norden Israels erneut Raketenalarm.

Politiker empört über pro-palästinensischen Jubel in Neukölln

+++ 9. Oktober, 13:32 Uhr: Nach der öffentlich gezeigten Unterstützung für den Angriff der Hamas auf Israel in Deutschland, zeigen sich deutsche Politiker empört. So sagte etwa CDU-Politiker Jens Spahn vor dem Parteipräsidium zu mehreren Journalisten, das müsse Konsequenzen haben. "Das heißt zum Beispiel, dass eben Menschen auch ihren Aufenthaltstitel verlieren müssen, wenn sie so klar sympathisieren." Spahn erwarte von der Regierung, dass nun alle finanziellen Mittel Deutschlands und der EU für die Region eingefroren werden.

Auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Montag, seine Partei wolle ein konsequentes Vorgehen gegen pro-palästinensische Terrororganisation. "Und wir versichern Israel unserer Solidarität." Es gehöre zur deutschen Staatsräson, für das Existenzrecht Israels einzutreten.

Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun hatte den Angriff auf Israel am Samstag gefeiert, indem es Süßigkeiten auf der Sonnenallee im Stadtteil Neukölln verteilte. Zu Fotos von der Aktion schrieb die Organisation auf der Internetplattform X: "Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes." Die Polizei stellte nach eigenen Angaben Strafanzeige.

Mehr Politiker-Stimmen zu den Jubelszenen aus Neukölln im Video:

+++ 9. Oktober, 12:12 Uhr: Nach den Angriffen der islamistischen Hamas haben sich mehr in Israel lebende Deutsche in eine Vorsorgeliste für direkte Krisen-Informationen eintragen lassen. Im Moment gibt es 4.500 Registrierungen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte. Man gehe aber davon aus, dass sich noch sehr viel mehr Deutsche und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit in Israel aufhalten. Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.

Der Krisenstab der Bundesregierung sollte am Montag erneut tagen, wie der Ministeriumssprecher erläuterte. Man stehe zudem weiter in enger Abstimmung mit der Botschaft in Israel. Informiert werde im Internet und vor Ort unter anderem über Wege, wie das Land mit kommerziellen Flügen oder auf dem Landweg zu verlassen ist.

Kein Strom, Essen, Treibstoff: Israel riegelt Gaza ab

+++ 9. Oktober, 12:07 Uhr: Israel hat eine komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Verteidigungsminister Joav Galant sagte, er habe eine entsprechende Anweisung gegeben. "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben." Man habe es mit Barbaren zu tun und werde dementsprechend handeln. Ein israelischer Militärsprecher erklärte, es sei die Hamas, die selbst bei dem Großangriff am Samstag die Übergänge nach Israel zerstört habe. Ein Grenzverkehr sei daher gegenwärtig ohnehin nicht möglich. Man werde sich auch mit dem Wiederaufbau nicht beeilen.

Israel riegelt nach den Hamas-Attacken Gaza ab. © REUTERS

Die Hamas hatte am Samstag unter israelischen Zivilisten das schlimmste Blutbad in der Geschichte des Landes angerichtet. Bewaffnete Palästinenser drangen über Land, See und Luft vor. Die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestufte islamistische Palästinenserorganisation feuerte zudem Tausende Raketen auf Israel ab. Das Land reagierte mit Gegenangriffen.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Der Gazastreifen zieht sich über eine Länge von etwa 40 Kilometer am Mittelmeer entlang und ist etwa sechs bis zwölf Kilometer breit. Die Fläche ist etwas größer als die von München. Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. Es ist unklar, ob Kairo etwa humanitäre Transporte in den Gazastreifen über die ägyptische Grenze genehmigen würde.

Hamas-Terror: Hunderte Leichen auf Festival-Gelände in Israel gefunden

+++ 8. Oktober, 22:00 Uhr: Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen haben Einsatzkräfte allein auf einem Festival-Gelände in Israel bislang mindestens 260 Leichen gefunden. Das berichtete die Nachrichten-Website Ynet unter Berufung auf den Rettungsdienst Zaka am Sonntagabend. Hamas-Kämpfer attackierten am Samstag die Teilnehmer eines Musikfestivals nahe der Grenze zum Gazastreifen und verschleppten auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen. Medien zitierten Augenzeugen, die von einem Massaker sprachen. Im Netz kursieren Videos, die zeigen sollen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen.

+++ 8. Oktober, 20:45 Uhr: Die USA verlegen als Reaktion auf den Großangriff auf Israel durch die islamistische Hamas einen Flugzeugträger und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Dazu zählten der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford", der Luftwaffenkreuzer "USS Normandy" und vier Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, teilte das US-Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, hieß es weiter.

Die USA werden zudem den israelischen Streitkräften zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen, kündigte Verteidigungsminister Lloyd Austin an. Noch am Sonntag werde die erste Lieferung in Bewegung gesetzt, hieß es. Austin sagte, damit betonten die USA ihre Unterstützung für die israelischen Streitkräfte und das israelische Volk.

++ 8. Oktober, 14:12 Uhr: Das israelische Sicherheitskabinett hat in Israel den Kriegszustand ausgerufen. Dies erlaube "weitreichende militärische Schritte", teilte am Sonntag das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit. "Der Krieg, der Israel durch eine mörderische Terrorattacke aus dem Gazastreifen aufgezwungen wurde, hat am 7. Oktober 2023 um 06.00 Uhr begonnen." In Israel wurden bislang Medienberichten zufolge mehr als 400 Menschen getötet. Israel kündigte eine Evakuierung seiner Grenzorte zum Gazastreifen an.

Baerbock verurteilt Hamas-Angriff

+++ 7. Oktober, 18:30 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel vor einer Eskalation in der Region gewarnt. "Dieser Tag ist eine Zäsur, ein präzedenzloser Akt der Eskalation durch die Hamas", sagte die Grünen-Politikern am Samstag in Berlin. "Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation." Sie könne nur "auf das Schärfste davor warnen, dass sich andere diesem Terror anschließen", sagte die Außenministerin.

+++ 7. Oktober, 17:00 Uhr: Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt. Darunter seien auch Soldaten, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Armee, ohne Angaben zur Zahl der Entführten zu machen.

Israelische Medien: Hunderte Tote und Verletzte

+++ 7. Oktober, 16:30 Uhr: Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

In einem Überraschungsangriff hatte die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Samstag Tausende von Raketen auf Israel abgefeuert. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor. Nach Medienberichten töteten sie in Ortschaften in Grenznähe zahlreiche Israelis. Einige Angreifer hätten sich auch mit Geiseln in Häusern verschanzt. Mehrere Israelis seien in den Gazastreifen verschleppt worden. In sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos von israelischen Geiseln, die sich aber nicht unabhängig überprüfen ließen.

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff Ziele der Organisation im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von Samstagnachmittag 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt. Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.