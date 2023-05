Maddie McCann: Ihre Eltern "erwarten einen Durchbruch"

Vor genau 16 Jahren verschwand die kleine Maddie McCann aus einer Ferienanlage in Portugal. Auch heute haben ihre Eltern die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben. Auf Facebook schreiben sie, sie "erwarten einen Durchbruch".

Es war der 3. Mai 2007, als Maddie McCann aus ihrem Ferienapartment in Praia da Luz verschwand. Ihre Eltern, Kate und Gerry McCann hoffen noch immer darauf, ihre Tochter wiederzufinden. "Die polizeilichen Ermittlungen dauern an", so die Briten in dem am Jahrestag des Verschwindens abgesetzten Facebook-Post. "Und wir erwarten einen Durchbruch."

Sie würden Madeleine "noch immer vermissen … noch immer sehr vermissen." Weil sie ihren eigenen Angaben nach nicht wüssten, "mit welchen Worten wir unsere Gefühle beschreiben sollen", posteten sie zusätzlich zu einem Foto von Maddie McCann ein Gedicht von Clare Pollard. Es heißt "The Contradiction", zu Deutsch "Der Widerspruch". Unter dem Gedicht bedankten sich die McCanns für die große Anteilnahme sowie die Unterstützung bei der Suche nach ihrer Tochter. "Es hilft wirklich", schrieben sie.

McCann-Fall durch Polin wieder in den Schlagzeilen

Erst kürzlich geriet der 16 Jahre alte Kriminalfall wieder in die Schlagzeilen, weil eine junge Frau aus Polen behauptete, die vermisste Madeleine McCann zu sein. Sie richtete einen Instagram-Account mit dem Namen "iammadeleinemccann" ein und postete zahlreiche Bildervergleiche, die beweisen sollten, dass sie das verschwundene Mädchen ist. Allerdings hat eine Gesichtserkennungssoftware inzwischen mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit belegt, dass sie nicht die vermisste Maddie ist.

