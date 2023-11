Magma-Tunnel: Island steht ungewöhnlicher Vulkanausbruch bevor

Der brodelnde Vulkan Fagradalsfjall auf der Halbinsel Reykjanes droht jeden Moment auszubrechen. Islands Spezialist:innen schlagen Alarm. Ein Ort wurde bereits evakuiert.

Das Wichtigste in Kürze Islands Halbinsel Reykjanes steht offenbar ein baldiger Vulkanausbruch bevor.

Expert:innen sammelten Hinweise über Erdbeben bis hin zu Gas, das auf Magma hinweist.

Bei der drohenden Katastrophe handelt es sich den Expert:innen zufolge jedoch um keinen klassischen Vulkanausbruch.

In Island haben Expert:innen vor einem wahrscheinlichen Ausbruch des Vulkans Fagradalsfjall gewarnt. Wie die "Bild" berichtet, soll der inländische Wetterdienst seit dem 24. Oktober neben tausendfachen Beben der Erde auch Gase registriert haben. Diese würden auf Magma hindeuten. In Island wurde deswegen der Notstand ausgerufen. Die Gemeinde Grindavík wurde bereits evakuiert.

Im Video: Vulkanausbruch in Island - Was sind die Folgen für Deutschland?

Es würde sich hier allerdings laut Kristín Jónsdóttir, Leiterin der Vulkanismusabteilung beim Wetterdienst in Island, nicht um einen klassischen Vulkanausbruch handeln. Unter der Gemeinde Grindavík soll ein etwa 15 Kilometer langer Magma-Tunnel bis unter den Meeresboden verlaufen. Sollte dieser Tunnel ausbrechen, würde flüssiges Gestein an die Erdoberfläche treten.

Vulkangefahr auf Island - Zahlreiche Schäden in Fischerort Grindavik Seit Tagen wird Grindavik von einem möglichen Vulkanausbruch bedroht. © AP Die Stadt Grindavik liegt rund 40 Kilometer südwestlich der isländischen Hauptstadt Reykjavik. © REUTERS Zahlreiche Risse sind in den Straßen sichtbar, auch Häuser sind beschädigt worden. © REUTERS Durch die gesamte Stadt ziehen sich die Schäden. © via REUTERS Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmaß aus der Luft. © AP Die Behörden haben die 3.700 Einwohner:innen nach einer Erdbebenserie vorsichtshalber evakuiert. © REUTERS Die Einwohner:innen mussten ihre Häuser verlassen, weil ein etwa 15 Kilometer langer Magma-Tunnel unter Grindavik hindurch bis unter den Meeresboden verläuft. © via REUTERS Die Bewohner:innen müssen sich aufgrund der andauernden Unsicherheit darauf einstellen, in den kommenden Monaten woanders zu leben. © REUTERS Nach der Evakuierung durften Bewohner:innen kurzzeitig nach Grindavik zurückkehren, um persönliche Dinge zu holen. © AP Massive Schäden gibt es auch an einem Golfplatz nahe dem Fischerort Grindavik. © via REUTERS Durch die vulkanischen Aktivitäten reißt die Erde an vielen Stellen auf. © via REUTERS Die nahe gelegene Blaue Lagune, eine der bekanntesten Touristenattraktionen Islands, war bereits zuvor geschlossen worden. © REUTERS Der Wetterdienst in Island hält es für wahrscheinlich, dass flüssiges Gestein aus dem seit Wochen aktiven Magma-Tunnel im Südwesten des Landes austreten wird. © REUTERS Überall in Grindavik sind die Schäden sichtbar. © REUTERS Inzwischen haben die Behörden auch einen möglichen Ausbruchsort des flüssigen Gesteins genannt. © REUTERS Die Verformung des Bodens weise auf ein Gebiet etwa zwei Kilometer nördlich der geräumten Stadt Grindavik hin. © REUTERS Aus den Rissen in Grindavik steigt Rauch auf. © REUTERS Ein Mitglied des Rettungsteams inspiziert die Schäden. © REUTERS In Grindavik sind riesige Löcher in den Straßen entstanden. © REUTERS Die Erdbeben und ihre Folgen deuten auf einen baldigen Ausbruch hin. © via REUTERS

Gase und Beben deuten auf Ausbruch des Vulkans

In der Nacht zum Freitag wurden rund 1.000 Erdbeben gemessen. Die seismischen Aktivitäten haben die Asphaltstraßen in der Region zum Platzen gebracht. Trotz der sich wieder verlangsamenden Verformung des Bodens wurden nicht weit vom Kraftwerk Svartsengi, nördlich der bereits geräumten Gemeinde Grindavík, Gase gemessen.

"Auf die Entwicklung deutet auch ein zunehmender Schwefeldioxidgehalt in der Luft hin", so Geophysiker Benedikt Ófeigsson gegenüber dem Sender RUV. Der Tunnel würde sich Ófeigsson zufolge weiter ausdehnen: "Das flüssige Gestein befindet sich wahrscheinlich noch in etwa 500 Metern Tiefe", ergänzte er.

Grindavik ist kleines Fischerdorf auf der Halbinsel Reykjanes im Südwesten des Landes. Die Gemeine zählt 3.700 Einwohner und wurde vergangene Woche evakuiert. Am Mittwoch ließ man die Bewohner wieder kurz zurück in ihre Häuser und Wohnungen. Der Ort befindet sich 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt. Die Touristenattraktion Blaue Lagune wurde ebenfalls gesperrt.