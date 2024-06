Mallorca: Mini-Tsunami überschwemmt Hafen von Alcúdia

Der Hafen von Alcúdia auf Mallorca stand von einem zum anderen Moment unter Wasser - Schuld war der größte "Rissaga" des Jahres.

Wenn plötzlich eine Flutwelle alles überschwemmt, spricht man von einem Tsunami. Was jetzt auf Mallorca geschehen ist, kommt dem nahe - wenn auch in "kleiner" Ausführung.

Mini-Tsunamis kommen praktisch aus dem Nichts

Im Norden Mallorcas, im Port d'Alcúdia, hat sich ein Naturphänomen namens "Rissaga" - oder auch Meteotsunami genannt - ereignet. Dabei handelt es sich um eine Tsunami-ähnliche Flutwelle. Diese wird nicht durch ein Seebeben, sondern durch andere Faktoren ausgelöst. Sie kommen praktisch aus dem Nichts und hinterlassen überschwemmte Gebiete.

Wie bei einem Tsunami auch fällt der Meeresspiegel plötzlich und schnell ab, bevor er kurz darauf wieder deutlich ansteigt. Genau das ereignete sich gerade nachts auf Mallorca. Die Flutwelle setzte dabei einen großen Bereich des Hafens von Alcúdia unter Wasser - zum Glück ohne dabei nennenswerte Schäden anzurichten, wie "Mallorca Magazin" berichtet.

Damit ein solcher Meteotsunami, der häufiger auf den Balearen aufritt, entstehen kann, strömen warme Luftmassen zu den Balearen. Solche Tsunamis werden generell durch kurzperiodische Luftdruckschwankungen und Wind erzeugt. Weitere Voraussetzungen sind eine geringe Wassertiefe am Ufer und ein enges Hafenbecken oder eine enge Bucht. In diesen werden die Wellen gestaut und dann hochgeschaukelt, so "Reisereporter".