Mangelende Sicherheit in der Nacht der Todesfahrt von New Orleans

05:08 Uhr

Biden: Attentäter von New Orleans war IS-Anhänger

Der Attentäter von New Orleans soll nach eigenen Angaben von der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu seinem Angriff motiviert worden sein. Wie US-Präsident Joe Biden unter Berufung auf FBI-Ermittlungen mitteilte, gehe dies aus Videos hervor, die der 42-jährige Shamsud-Din J. nur wenige Stunden vor der Tat online gestellt habe. In dem Fahrzeug, mit dem er den Anschlag verübte, wurde außerdem eine IS-Flagge gefunden. In den Videos habe der Täter laut Biden deutlich gemacht, dass ihn ein "Verlangen, zu töten" angetrieben habe.

Nach Angaben des FBI forderte der Anschlag 15 Todesopfer und hinterließ Dutzende Verletzte. Biden erklärte, dass Shamsud-Din J. im Bundesstaat Texas geboren wurde, die US-Staatsbürgerschaft besaß und "viele Jahre" in der US-Armee diente, bevor er als Reservist geführt wurde. Außerdem hätten Ermittler im Pick-up-Truck sowie außerhalb des Fahrzeugs potenzielle Sprengsätze entdeckt.

Im Video: Biden: New-Orleans-Täter von IS inspiriert

Biden zufolge werde auch geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen der Tat in New Orleans und der Explosion eines Tesla-Cybertrucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas besteht, bei der ein Mensch starb und sieben weitere leicht verletzt wurden. Bislang gebe es jedoch keine Hinweise auf eine Verbindung, betonte der Präsident. Gleichzeitig warnte er vor voreiligen Schlüssen und erklärte, die Ermittler arbeiteten an einem umfassenden Bild, das zu gegebener Zeit veröffentlicht werde.

In einer Rede von seinem Landsitz in Camp David sprach Biden den Betroffenen in New Orleans sein Mitgefühl aus: "Ich weiß, dass ich für alle Amerikaner spreche, wenn ich sage, dass unser Herz nach dieser verabscheuungswürdigen Tat bei den Menschen von New Orleans ist." Biden betonte, dass er und das gesamte Land in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen seien. "Wir stehen an Ihrer Seite, während Sie in den kommenden Wochen trauern und heilen."