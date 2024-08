Marcus Maurer in Italien vermisst: Familie von Charité-Arzt setzt Belohnung aus

Nachdem der seit rund einem Monat in Italien vermisste Arzt aus Berlin immer noch nicht aufgetaucht ist, hat seine Familie nun eine Belohnung für seine Auffindung ausgesetzt.

Anzeige

Seit rund einem Monat fehlt jede Spur von dem in Italien vermissten Berliner Arzt Marcus Maurer. Zuletzt wurde der Professor für dermatologische Allergologie und geschäftsführender Direktor des Institute of Allergology der Charité Berlin am 31. Juli gesehen.

Er sei am Morgen gegen sieben Uhr von seinem Ferienhaus in San Bartolomeo zu einer Wanderung am Fuße des 1.300 Meter hohen Monte Giove am Lago Maggiore (Piemont) aufgebrochen, berichtet die "Berliner Zeitung".

Eigentlich habe der 58-Jährige nach Angaben seiner Frau am Nachmittag wieder zurück sein wollen. Als er bis zum Abend immer noch nicht wieder da gewesen sei, habe sie die Polizei verständigt.

Anzeige

Anzeige

Großangelegte Suchaktion blieb erfolglos

Die Polizei habe dann eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Laut der italienischen Zeitung "La Stampa" gab es die letzte Spur des Vermissten am 31. Juli um 13:40 Uhr, als sein Mobiltelefon eine Swisscom-Zelle auffing.

Zahlreiche Rettungsteams, unter anderem die örtliche Feuerwehr, die Bergrettung und die Alpinspezialisten der Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) hätten das Gebiet nach dem Mediziner abgesucht. Auch ein mit einer Wärmebildkamera ausgerüsteter Helikopter habe nach Maurer gesucht.

Da es sich bei dem Vermissten um einen Arzt handelt, seien die Beteiligten zunächst in guter Hoffnung gewesen, dass er sich im Falle eines Unfalls selbst versorgen könne. Auch die Temperaturen seien zum Zeitpunkt des Verschwindens noch relativ mild gewesen.

Nachdem sowohl die Ortung des Handys als auch ein Abgleich der Mobilfunkdaten erfolglos geblieben seien, hätten die Rettungstrupps nach vier Tagen die Suche abgebrochen.

Nun sucht die Familie des Berliner Arztes privat nach ihm. Zuletzt habe sie in den sozialen Netzwerken einen Suchaufruf gepostet, in dem eine Belohnung von 3.000 Euro für Hinweise zur Auffindung des vermissten Professors ausgesetzt wurde.