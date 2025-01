Mehr Geld für Beamte: Was das Bürgergeld damit zu tun hat

Die Minderheitsregierung aus SPD und Grünen will Beamtengehälter im niedrigen und mittleren Dienst erhöhen.

Geplant ist, die erhöhten Gehälter und Zulagen ab 2021 rückwirkend zu zahlen, was Kosten in Höhe von 403,6 Millionen Euro bedeuten würde. Für 2025 ist mit Mehrkosten in Höhe von 147,6 Millionen Euro zu rechnen.