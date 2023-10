Bei einem schweren Arbeitsunfall in Hamburg sind offenbar mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist ein Gerüst eingebrochen. Eine Rettungsaktion läuft.

Auf einer Baustelle in der Hamburger HafenCity sind am Montag (30. Oktober) mehrere Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Fünf seien gestorben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mutmaßlich um die zehn Arbeiter seien nach Angaben der "Hamburger Morgenpost" in einem Fahrstuhlschacht begraben worden - zuvor sei ein Gerüst über acht Etagen zusammengebrochen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten geschah das Unglück gegen 9 Uhr. Aktuell würden laut "Bild" rund 700 Arbeiter von der Baustelle evakuiert.

Rettungsaktion für verschüttete Arbeiter läuft

Der Unfall ereignete sich an einer Baustelle für das Überseequartier. Laut Sprecher der Feuerwehr seien 60 Rettungskräfte im Einsatz. "Die Rettung erweist sich als sehr schwierig", zitierte die "Mopo" einen Feuerwehrsprecher vor Ort. Wegen der losen, im Schacht liegenden Gerüstteile würden sich die Einsatzkräfte selbst in Lebensgefahr begeben. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung der Situation." Es bestehe die Möglichkeit, dass weitere Todesopfer dazukommen werden.

Das Überseequartier ist eine der größten Baustellen Hamburgs. Dort entstehen eine Einkaufspassage, Gastronomie, Büros und Hotels.

