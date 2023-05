Explosion in Ratingen: Leiche gefunden, viele verletzte Einsatzkräfte

In einem Ratinger Hochhaus gab es eine Explosion, bei der auch zehn Einsatzkräfte verletzt wurden. Sie seien zuvor wegen einer "hilflosen Person" gerufen worden. In der Wohnung ist inzwischen eine Leiche gefunden wurden.

Anzeige

Bei einer Explosion in einer Wohnung in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf sind nach vorläufigen Erkenntnissen zehn Feuerwehrleute und zwei Polizeibeamte zum Teil sehr schwer verletzt worden. Das berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag (11. Mai) im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Polizei: "Wissen nicht, wie wir weiter vorgehen"

Eine Polizeipressesprecherin vor Ort sprach von acht lebensgefährlich verletzten Einsatzkräften und zwei weiteren verletzten Personen. Um sie würden sich laut RTL Notärzte aus insgesamt sechs Rettungshubschraubern kümmern. Zudem hätten sich Scharfschützen in Stellung gebracht und bewaffnete Beamte das Gebäude betreten.

Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Ratinger Hochhaus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein dpa-Reporter berichtete, es habe während Einsätzen mehrere Stunden nach der Explosion zahlreiche Knallgeräusche gegeben. Die Polizei machte dazu zunächst keine Angaben. Aus einer Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses kam Rauch, wie der dpa-Reporter berichtete. Auf dem Dach über der betroffenen Wohnung, auf den Balkonen daneben und auf den Balkonen im Nachbarhaus waren demnach Spezialkräfte der Polizei zu sehen.

Anzeige

Anzeige

Sohn von Bewohnerin soll für Explosion verantwortlich sein

Gegen zehn Uhr morgens habe die Wohnungseigentümergesellschaft die Polizei verständigt, dass ein Briefkasten eines Bewohners überquelle, berichtete Reul. Die Polizei habe dann vor Ort die Feuerwehr hinzugezogen, um die Tür zu öffnen. In der Wohnung lebe eine Mutter mit ihrem Sohn. Im Zimmer sei Feuer gewesen. Der Sohn habe mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand eine Detonation ausgelöst.

Eine Person steht auf dem Balkon von einem Hochhaus, aus dem Rauch quillt. © David Young/dpa

Am Nachmittag wurde bekannt, dass der Mann inzwischen festgenommen worden sei. In der Wohnung habe die Polizei eine Leiche gefunden. Der Wohnungsinhaber sei nach Polizeiangaben mit "schwersten Verletzungen" ins Krankenhaus gebracht worden.

"Da sind extrem gefährliche Entwicklungen zu befürchten", sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul. Recherchen in den sozialen Medien hätten ergeben, dass sich der Mann "im Corona-Leugner-Umfeld gedanklich aufgehalten" habe. Nach Informationen der dpa wollte Reul nach Ende der Ausschusssitzung nach Ratingen fahren.