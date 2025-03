Meilenstein für Miniatur Wunderland: 25 Millionste Besucherin gefeiert

Seit 2001 beeindruckt die Liebe zum Detail die Besucher, nun hat das Miniatur Wunderland einen Meilenstein erreicht: Die 25 Millionste Besucherin war in der Hamburger Touristen-Attraktion zu Besuch.

Es ist selbst für Deutschlands beliebteste Touristen-Attraktion ein absoluter Meilenstein: Das Miniatur Wunderland in Hamburg feierte am Freitag (7. März) die 25 Millionste Besucherin. Mit Luftballons und Konfetti wurde eine 59-Jährige aus Thüringen, die bereits zum dritten Mal zu Besuch war, am Eingang empfangen - und hat ab sofort lebenslang freien Eintritt.

Was die überraschte Besucherin, die gemeinsam mit ihrem Mann die Miniaturwelten besichtigt hat, zu den Feierlichkeiten zu sagen hat und wie Gerrit Braun, der Co-Chef des Miniatur Wunderlands, das Knacken der 25-Millionen-Marke einordnet, erfahren Sie im :newstime-Beitrag.

Gemeinsam mit seinem Bruder Frederik erfüllte sich Gerrit Braun im August 2001 einen großen Traum. Inzwischen wurden auf

1.694 m2 Modellfläche 16.491 Meter Gleislänge verbaut, heißt es auf der Website. Es gebe über 12.000 Waggongs als Teil von ca. 1.231 Zügen. Über 1.200.000 Arbeitsstunden flossen in die liebevoll modellierten Mini-Welten. "Die echte Welt bietet so unendlich viel Inspiration und wenn es nach uns geht, hören wir nie auf zu bauen", verspricht das Miniatur Wunderland. Es scheint weder an Inspiration, noch an Besucher-Interesse zu mangeln.