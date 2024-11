Zehn Meter in die Tiefe sind drei Jugendliche im rheinland-pfälzischen Mendig gestürzt. Alle verletzen sich schwer, die Polizei will an diesem Montag weitere Informationen liefern.

Das Wichtigste in Kürze Ein metertiefer Schacht hat in Rheinland-Pfalz für eine Tragödie gesorgt.

Drei Jugendliche stürzten am Sonntag hinein, verletzten sich schwer.

Laut Polizei kam es zu einem größeren Rettungseinsatz.

Bei einem Sturz in einen etwa zehn Meter tiefen Schacht sind drei Jugendliche am Sonntag (17. November) in Mendig in Rheinland-Pfalz schwer verletzt worden. Sie wurden von der Bergwacht gerettet, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe eine Person schwerste Verletzungen erlitten, die beiden weiteren Jugendlichen seien ebenfalls schwer verletzt worden. Laut SWR soll sich das Unglück in einem Wald ereignet haben.

Polizei will noch weitere Angaben machen

Nach Angaben der Polizei war an dem Einsatz am Sonntagabend unter anderem auch die Feuerwehr beteiligt. Zu den näheren Umständen und der Identität der Jugendlichen wollte die Polizei zum Schutz der Persönlichkeitsrechte zunächst keine weiteren Angaben machen. Weitere Informationen sollte es am heutigen Montag geben.

