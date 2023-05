Die USA glaubt fest daran, dass die Ukraine von Russland besetzte Gebiete zurückerobern kann. Mit einer großen Militärparade feiert Russland am Dienstag den Sieg über Nazi-Deutschland. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Ticker.

10. Mai, 9:03 Uhr: Die USA haben weitere militärische Unterstützung für die Ukraine im Wert von 1,2 Milliarden Dollar angekündigt, der ukrainische Präsidenten Wolodymyr Selenskyj begrüßte das erneute Hilfspaket. "Ich danke Präsident (Joe) Biden, dem Kongress - beiden Parteien - und jeder amerikanischen Familie für ihre kontinuierliche Unterstützung und für die amerikanische Stärke, die uns stärker macht", so der Staatschef am Dienstag (9. Mai) in seiner täglichen Videoansprache. Laut US-Außenministerium solle mit dem Geld insbesondere die ukrainische Luftverteidigung gestärkt und der Bedarf an Munition gesättigt werden.

Nach Auffassung der US-Regierung verfüge die Ukraine über alle notwendigen Mittel, um bei einer Gegenoffensive besetzte Gebiete zurückzuerobern. "Sie haben alles, was sie brauchen, um bei der Rückeroberung von Gebieten, die Russland in den letzten 14 Monaten mit Gewalt erobert hat, erfolgreich zu sein", so US-Außenminister Antony Blinken bei einer Pressekonferenz mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly in Washington.

Wagner-Chef schickt drohende Worte Richtung Moskau

9. Mai, 15:54 Uhr: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hat drohende Worte in Richtung Moskau geschickt. In einem Video, welches sein Pressedienst am Dienstag auf Telegram veröffentlicht hatte, erklärte er, dass seine Söldnertruppe die versprochenen Munitionslieferungen vom russischen Verteidigungsministerium noch nicht erhalten habe.

Weiter sagte er, der Hauptfeind seien nicht nur die ukrainischen Streitkräfte, sondern auch die Bürokraten in Moskau. "Ein glücklicher Opa denkt, dass alles gut ist. Aber was soll das Land tun, wenn sich herausstellt, dass dieser Opa ein völliger Idiot ist", sagte er. Zwar ist nicht eindeutig, wen Prigoschin mit "Opa" bezeichnet, spekuliert wird allerdings, dass der damit Präsident Putin meinen könnte - obwohl er als Vertrauter des Kremlchefs gilt.

Bezugnehmend auf die stattfindenden Feierlichkeiten zum 78. Jahrestages des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland sagte er, "der Tag des Sieges ist der Tag des Sieges unserer Großväter. Wir haben diesen Sieg noch mit keinem Millimeter verdient". Er warnte vor dem Beginn der ukrainischen Großoffensive. Die Front in Bachmut würde bröckeln, seine Männer würden aber noch ein paar Tage bleiben. "Wir prügeln uns und dann sehen wir weiter", sagte Prigoschin.

Kreml-Propaganda zum "Tag des Sieges"

9. Mai, 7:15 Uhr: Russland feiert an diesem Dienstag den Jahrestag des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Jahr 1945 mit einer großen Militärparade in Moskau. Die Feierlichkeiten werden wie bereits im Vorjahr vom Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet. Gekämpft wird auch um die Deutungshoheit des historischen Ereignisses. Der Kreml rechtfertigt seinen Angriffskrieg als Abwehr einer westlichen Bedrohung und eines angeblich nazistischen Regimes in Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hingegen stellt die Verteidigung der Ukraine in eine Reihe mit dem Kampf gegen Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Zur Feier des Europatags wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Kiew erwartet.

Selenskyj sagte am Montagabend in seiner täglichen Videoansprache: "Heute, am 8. Mai, wenn sich die Welt an die Worte "Nie wieder!" erinnert, geben wir in der Ukraine diesen Worten eine Bedeutung." Es gehe nicht nur darum, sich zu erinnern, sondern seine Werte auch zu schützen und Aggressoren zu besiegen. "Die Erfolge der Ukrainer bei der Verteidigung gegen die russische Aggression sind eindeutig ein Gegengift gegen andere Aggressionen", sagte Selenskyj. Die Welt könne sehen, wie sich ein freies Volk vor Eroberern schütze. "Wenn wir das können, können dies andere auch." Am 8. Mai wird in Europa alljährlich des Endes des Zweiten Weltkriegs gedacht.

Selenskyjs Ansprache dürfte sich angesichts der bevorstehenden Siegesparade in Moskau auch gegen die russische Propaganda richten. Diese beansprucht für den Kreml das Monopol auf den Sieg gegen Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg und verklärt den eigenen Angriffskrieg gegen die Ukraine quasi zur Fortsetzung des sowjetischen Abwehrkampfs.

Moskau lockt Migranten mit hohem Sold

8. Mai, 16:41 Uhr: Laut Berichten des britischen Geheimdienstes versucht Russland, Einwanderer aus Zentralasien mit einem hohen Sold und einem Schnellverfahren zur Einbürgerung zu locken und so neue Soldaten zu rekrutieren. In Moscheen und Immigrationszentren seien Anwerber unterwegs, so die Aussage im täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London. Tadschikisch und Usbekisch sprechende Mitarbeitende versuchten demnach, routinemäßig Migranten zu rekrutieren. Diese bekämen Vorab-Prämien von umgerechnet 2.165 Euro und eine Besoldung von bis zu 3.770 Euro im Monat angeboten. Die russische Staatsbürgerschaft sollen sie bereits binnen weniger Monate erhalten.

Ukraine gibt sich siegessicher

8. Mai, 15:37 Uhr: Die Staatsführung der Ukraine gibt sich trotz neuer Angriffe siegessicher. "Und all das alte Übel, welches das moderne Russland zurückbringt, wird genauso zerschlagen werden, wie der Nationalsozialismus zerschlagen wurde", so Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, dem 78. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg. Für ihn sei der Sieg nur eine Frage der Zeit. "Wir wissen bisher das Datum unseres Sieges noch nicht, doch wir wissen, dass dies ein Fest für die ganze Ukraine, für ganz Europa, für die gesamte freie Welt sein wird."

Drohender Atomunfall in Saporischschja: IAEA-Chef ist "extrem besorgt"

8. Mai, 12:45 Uhr: Angesichts der angespannten Lage um das frontnahe ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja ist die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) alarmiert. Die Situation werde immer unberechenbarer, und das Gefahrenrisiko in dem russisch besetzten AKW steige, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. "Ich bin extrem besorgt über die sehr realen Sicherheitsrisiken", warnte er in einem Lagebericht. "Wir müssen jetzt handeln, um einen drohenden schweren Atomunfall zu verhindern."

Die moskautreue Verwaltung im Gebiet Saporischschja kündigte am Freitag Evakuierungen an, darunter die Stadt Enerhodar, wo der Großteil des AKW-Personals lebt. Laut Grossi bleiben die Mitarbeiter zwar vor Ort, doch die Situation wird dennoch "zunehmend angespannt, nervenaufreibend und herausfordernd" für sie und ihre Familien. Dauerstress kann laut IAEA zu Fehlern und Unfällen im AKW führen kann.

Grossi forderte erneut eine Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland, um das AKW vor Angriffen zu schützen. Ursprünglich sei Moskau dem Plan positiv gegenübergestanden, während Kiew skeptisch gewesen sei, weil darin kein russischer Abzug aus dem Kraftwerk vorgesehen war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus europäischen diplomatischen Kreisen erfuhr. Seit Kiew zuletzt eine positivere Haltung einnehme, aber gleichzeitig den Abzug der Russen fordere, zeige sich Russland nicht mehr so zustimmend, hieß es.

Wagner-Chef will nun doch in Bachmut bleiben

8. Mai, 9:27 Uhr: Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, teilte am Sonntag mit, dass es nun doch eine Einigung mit dem Kreml gebe. Zuvor hatte er angekündigt, seine Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine abzuziehen, da es keinen Nachschub an Munition gegeben habe. Die Schuld dafür gab Prigoschin Moskau.

Jewgeni Prigoschin mit seinen Wagner-Söldnern. © via REUTERS

Nun soll die Wagner-Truppe wohl doch die geforderte Munition erhalten haben. "Uns wurden so viel Munition und Waffen versprochen wie zur Fortsetzung der Kampfhandlungen nötig", so Prigoschin am Sonntag auf dem Telegram-Kanal seines Pressedienstes. Auch sei ihm Flankenschutz zugesichert worden, um seine Einheiten davor zu schützen, eingekesselt zu werden. Aus Moskau gab es bisher keine Äußerung dazu.

Angriffe auf Kiew und Odessa in der Nacht

8. Mai, 7:25 Uhr: Die Ukraine meldet zum Beginn der neuen Woche zahlreiche Angriffe durch Russland auf mehrere Teile des Landes, auch auf die Hauptstadt Kiew. Hier seien in der Nacht mindestens fünf Menschen verletzt worden, so Bürgermeister Vitali Klitschko. 30 Drohnen seien laut Angaben der Militärverwaltung im Luftraum über Kiew entdeckt und abgeschossen worden. Teils seien Drohnenteile auf ein Wohnhaus gefallen. Auch in Odessa wurde Beschuss gemeldet, ein Lebensmittellager sei in Brand geraten.

Selenskyj: Welt muss Wahrheit über russischen Terror erfahren

7. Mai, 20:25 Uhr: Die Welt muss nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "alle Fakten des russischen Terrors" gegen die Ukrainer erfahren. "Es ist wichtig, dass die Welt darüber spricht, was der terroristische Staat tut, und wie wir Leben schützen", sagte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. Er sprach in diesem Zusammenhang von den ständigen russischen Artillerieüberfällen auf Cherson oder Charkiw, ebenso wie "den Terror gegen Dörfer in den Grenzgebieten der Regionen Tschernihiw und Sumy, die Hölle in der Region Donezk".

Wichtigstes Ziel Russlands sei, Sicherheit zu zerstören, sowohl in der Ukraine als auch überall in Europa, überall in der freien Welt, sagte Selenskyj. "Sicherheit zu zerstören, Tod und Chaos zu bringen, das ist alles, was ein terroristischer Staat tut."

Ukrainischer General: Lage an der Ostfront "unter Kontrolle"

7. Mai, 18:01 Uhr: Die Lage an der ukrainischen Ostfront ist nach Ansicht des dort zuständigen Oberkommandeurs Olexander Syrskyj "angespannt, aber unter Kontrolle". Wie die Militärführung am Sonntag mitteilte, hatte sich Syrskyj am Vortag in den Einsatzgebieten ein Bild der Lage gemacht und weitere Schritte mit den zuständigen Kommandeuren erörtert. Dabei ging es in erster Linie um die Verteidigung der schwer umkämpften Stadt Bachmut und das Vorhaben, den gegnerischen Einheiten der Söldnertruppe Wagner "maximalen Schaden zuzufügen".

Nach Syrskyjs Einschätzung erhöhten russische Militärs in den vergangenen Tagen die Intensität des Beschusses mit schweren Waffen, setzten modernere Ausrüstung ein und gruppierten ihre Truppen neu. "Dies deutet darauf hin, dass der Feind seine Pläne nicht ändern wird und alles tut, um die Kontrolle über Bachmut zu erlangen und seine Offensive fortzusetzen", wurde der Befehlshaber der ukrainischen Heeresgruppe Ost zitiert.

Russland wirft Ukraine "Terroranschlag" auf Autor Prilepin vor

6. Mai, 21:41 Uhr: Russland hat die Ukraine für den Autobomben-Anschlag auf den kremlnahen Schriftsteller Sachar Prilepin verantwortlich gemacht und von einem "Terroranschlag" gesprochen. Die Ermittlungen seien zwar noch gar nicht abgeschlossen, teilte das Außenministerium in Moskau am Samstagabend mit. "Doch schon jetzt geht aus den Materialien (...) klar hervor, dass von einem erneuten Terroranschlag die Rede ist, der vom Kiewer Regime organisiert und ausgeführt wurde und hinter dem westliche Kuratoren stehen."

Ein Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes SBU sagte auf Anfrage der Internetzeitung Ukrajinska Prawda, man werde eine Beteiligung an solchen Attentaten "weder bestätigen noch dementieren".

Der 47 Jahre alte Prilepin wurde am Samstagvormittag schwer verletzt, als ein an seinem Auto angebrachter Sprengsatz detonierte. Sein Fahrer starb. Prilepin ist ein überzeugter Anhänger des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er hat auch schon dort gekämpft.

Ukraine und Russland tauschen erneut Gefangene aus

6. Mai, 18:00 Uhr: Mehr als 14 Monate nach Kriegsbeginn haben Russland und die Ukraine erneut Gefangene ausgetauscht. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Samstag mit, drei Piloten der russischen Luftwaffe seien "als Ergebnis eines schwierigen Verhandlungsprozesses" freigekommen. In Kiew war von 45 Soldaten die Rede, die im Gegenzug aus der russischen Gefangenschaft entlassen worden seien. Es handele sich um 42 Männer und drei Frauen, die im vergangenen Frühjahr die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer bis zu deren Fall verteidigt hätten, schrieb der Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, auf Telegram.

Der Austausch unterscheidet sich insofern von vielen in der Vergangenheit, als dass bei ihnen die Zahl der zurückgekehrten Russen und Ukrainer in der Regel ungefähr gleich hoch gewesen war.

Wagner-Chef will Kadyrows Ablöseangebot für Bachmut annehmen

6. Mai, 15:48 Uhr: Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, trifft eigenen Angaben zufolge konkrete Vorbereitungen für den baldigen Abzug seiner Kämpfer von der Front in der Ostukraine. Er wolle ein Ablöseangebot des Chefs der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, annehmen, teilte Prigoschins Pressedienst am Samstag auf Telegram mit. Kadyrow hatte zuvor erklärt, Männer seiner Truppe "Achmat" könnten in der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut die Stellungen der Wagner-Söldner übernehmen.

Innerhalb der russischen Militärführung tobt mehr als ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine ein offen zutage tretender Machtkampf. Prigoschin beschwerte sich zuletzt immer wieder öffentlich über angeblich fehlende Munition. Am Freitag dann kündigte der 61-Jährige an, seine Kämpfer aus diesem Grund aus Bachmut abzuziehen.

Nun veröffentlichte Prigoschin auch ein Schreiben an Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu, in dem er diesen auffordert, einen Befehl zur Übergabe der Stellungen an Kadyrows Männer zu erteilen. Bis zum kommenden Mittwoch um 0.00 Uhr solle diese Operation abgeschlossen sein, hieß es weiter.

Kadyrow bietet Ersatz für Söldnertruppe Wagner an

5. Mai, 22:38 Uhr: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat angeboten, seine eigene Truppe "Achmat" in die ostukrainische Stadt Bachmut zu schicken, sollten sich der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und seine Leute aus dem Ort zurückziehen. "Ja, wenn der ältere Bruder Prigoschin und "Wagner" gehen sollten, dann verliert der Generalstab eine erfahrene Einheit und an ihre Stelle könnten dann der kleine Bruder Kadyrow und "Achmat" treten", schrieb Kadyrow am Freitag auf Telegram. Seine Kämpfer seien bereit, voranzugehen und die Stadt zu erobern. "Das ist nur eine Frage von Stunden."

Zuvor hatte Prigoschin einen Abzug seiner Söldnereinheiten am kommenden Mittwoch angekündigt. Diese müssten "ihre Wunden lecken". Als Ursache hatte der 61-Jährige hohe Verluste wegen mangelnder Artillerieunterstützung durch die russischen Streitkräfte angeführt und dabei die Armeeführung direkt angegriffen.

Russland setzt im Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Einheiten aus Tschetschenien ein. Sie gehören formal zu Polizei und Nationalgarde, folgen aber faktisch vor allem Kadyrows Kommando.

Russland ordnet Evakuierungen an

5. Mai, 16.19 Uhr: Russland hat offenbar die Evakuierung von 18 Siedlungen in der südlichen Ukraine angeordnet. Wie die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Gouverneur der Region Saporischschja, Jewgeni Balizki, berichtet, sollen Familien mit Kindern und ältere Menschen vorübergehend aus den von Russland kontrollierten Frontgebieten der Region evakuiert werden. Der Grund: Der Beschuss von ukrainischer Seite habe zugenommen.

Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Region, Jewgeni Balizki, teilte im Onlinedienst Telegram mit, die Evakuierung sei während einer Sicherheitsratssitzung in der Region besprochen worden. "Wir können die Sicherheit der Menschen nicht gefährden und werden Mittel für ihre geordnete Ausreise, Pauschalzahlungen, Unterbringung und Verpflegung bereitstellen. Die Menschen werden vorübergehend innerhalb der Grenzen der Region untergebracht", wird Balizki zitiert.

Wagner-Chef Prigoschin kündigt Rückzug aus Bachmut an

5. Mai, 10.37 Uhr: Der Chef der russischen Söldner-Gruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat einen Rückzug seiner Truppen aus der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut im Osten der Ukraine angekündigt. Grund sei ein Mangel an Munition, an dem das Verteidigungsministerium in Moskau schuld sei, teilte Prigoschin am Freitag (5. Mai) mit.

Wagner-Chef Prigoschin hat seinen Rückzug aus der Ukraine angekündigt. © REUTERS

Seine Söldner-Truppe werde sich deswegen am 10. Mai in Nachschublager zurückziehen und ihre Stellungen an die russische Armee übergeben. Damit verschärfte Prigoschin den seit Monaten schwelenden Konflikt mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu und der Militärführung erneut. Die Wagner-Söldner führen die Angriffe auf Bachmut an, das für Russland nach mehreren Rückschlägen ein strategisch wichtiges Ziel ist.

Luftalarm in Kiew: Ukraine schießt eigene Drohne ab

5. Mai, 9.17 Uhr: Die ukrainische Flugabwehr hat am Donnerstag (4. Mai) über der Hauptstadt Kiew eine Drohne der eigenen Streitkräfte abgeschossen. Militärs hatten die Kontrolle über das unbemannte Flugobjekt verloren, teilte die Luftwaffe am Abend mit. Um mögliche "unerwünschte Folgen" zu vermeiden, sei beschlossen worden, die Drohne vom türkischen Typ Bayraktar abzuschießen. "Es ist schade, aber so ist die Technik, und solche Fälle kommen vor", hieß es in der auf Telegram verbreiteten Erklärung.

In Kiew und Umgebung war wegen der Drohne am Abend Luftalarm ausgelöst worden. Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken zeigten, wie die Drohne über dem Zentrum von Kiew abgeschossen wurde. Der Luftalarm wurde nach kurzer Zeit aufgehoben. Kiew und die südukrainische Hafenstadt Odessa waren erst in der Nacht zum Donnerstag von russischen Drohnen angegriffen worden.

Kiew ist "schwer enttäuscht": Berlin-Besuch von Selenskyj könnte platzen

4. Mai, 14.34 Uhr: Kiew ist offenbar schwer enttäuscht über die Bekanntgabe der Reisepläne des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser Vorgang sei "unverantwortlich" und könne "einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten infrage stellen", zitierte das Nachrichtenportal "t-online" regierungsnahe Kreise.

Die Berliner Polizei hat inzwischen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrat aufgenommen. "Hintergrund ist die gestrige Medienberichterstattung zu einem möglichen Besuch eines Staatspräsidenten", teilte die Behörde am Donnerstag mit. "Am Vormittag erschien in einer Berliner Tageszeitung ein Artikel, in welchem angeblich ein Angehöriger der Polizei Berlin zitiert wird. In dem Pressebericht werden vertrauliche Details zu einem in Planung befindlichen Einsatz wiedergegeben."

"Ich finde es unerträglich, dass - wenn man dem Artikel in der Zeitung Glauben schenkt - ein einzelner Mitarbeiter das Ansehen der Polizei Berlin auf eine derart beschämende Weise national und international beschädigt", teilte Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit. Die Polizei habe offiziell "zu keiner Zeit Auskünfte erteilt, welche den Staatsbesuch gefährdet" hätten. "Lediglich auf Anfragen aufgrund der vorangegangenen medialen Berichterstattung wurde seitens der Pressestelle der Polizei Berlin der bevorstehende Einsatz bestätigt."

Selenskyj wird möglicherweise Mitte Mai zum ersten Mal seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Berlin kommen. Die Berliner Polizei hatte am Mittwoch überraschend mitgeteilt, dass sie alle Sicherheitsvorkehrungen für einen solchen Besuch am 13. und 14. Mai treffe.

Kreml-Attacke wohl False-Flag-Operation

4. Mai, 8.54 Uhr: Russland wirft der Ukraine einen versuchten Drohnen-Anschlag auf Kremlchef Wladimir Putin vor und droht offen mit Gegenmaßnahmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die Vorwürfe zurück und sagte, der Kreml habe sich das ausgedacht. Das "Institute for the Study of War" (ISW) ist ebenso der Ansicht, dass Moskau hinter dem Drohnenangriff steckt. Dafür gebe es nach Ansicht der Experten vor allem zwei Gründe.

Zum einen sei ein erfolgreicher Angriff der Ukraine angesichts der jüngst stark verstärkten Luftverteidigung rund um Moskau unwahrscheinlich, urteilen die Militärexperten. Zum anderen weise die koordinierte Kommunikation des Kremls im Anschluss ebenfalls auf eine sogenannte False-Flag-Operation hin.

Der Kreml wagt aktuell offenbar einen Strategiewechsel in der Kommunikation mit der Bevölkerung. © Uncredited/AP/dpa

Plötzlich bereitet der Kreml Russland auf eine Niederlage in der Ukraine vor

3. Mai, 16.26 Uhr: Der Kreml hat offenbar seine Strategie geändert und will die russische Öffentlichkeit nun für ein Debakel in der Ukraine sensibilisieren. Wie das russische regierungskritische Portal Meduza berichtet, wurden Dokumente von Putins Regierung an Staatsmedien verteilt, welche Anweisungen für den Berichterstattungsstil im Falle einer ukrainischen Offensive beinhalten. Das Papier fordert die Medien dazu auf, die Gefahr einer ukrainischen Offensive nicht zu leugnen und anzuerkennen, dass die Ukraine bereit für eine Gegenoffensive ist.

Nicht zuletzt, weil ukrainische Erfolge in der Vergangenheit so gut wie nie erwähnt wurden, scheint dieser Haltungswechsel überraschend. Laut Kreml-Insidern soll die Strategie darauf abzielen, eine Demoralisierung der russischen Truppen zu vermeiden und die russischen Bürger auf einen möglichen Kampf vorzubereiten.

Auch das US-amerikanische "Institute for the Study of War" (ISW) verweist darauf, dass der Kreml ukrainische Erfolge bis zuletzt heruntergespielt und in den staatlichen russischen Medien kaum erwähnt hat. Ebendies soll zu einer extremen Demoralisierung der russischen Truppen an der Front geführt haben. Jetzt versucht der Kreml wohl einen Strategiewechsel.

Selenskyj besucht am 13. Mai Kanzler Scholz in Berlin

3. Mai, 12.30 Uhr: Wolodymyr Selenskyj wird am 13. Mai Berlin besuchen. Das bestätigte die Berliner Polizei dem "Tagesspiegel". Näheres zu den geplanten Sicherheitsmaßnahmen konnte eine Sprecherin zwar bislang nicht nennen, allerdings hätten die Vorbereitungen bereits begonnen.

Laut der Sprecherin solle Selenskyj am militärischen Teil des Hauptstadtflughafens BER landen. Wie die "B.Z." berichtet, würde er im Hotel Ritz-Carlton einchecken und am 14. Mai mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz offiziell empfangen werden. Danach ist offenbar ein Helikopterflug nach Aachen geplant, wo er mit dem Karlspreis geehrt wird.

Russland nimmt ukrainische Geheimdienstmitarbeitende fest

3. Mai, 9.42 Uhr: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass hat der russische Geheimdienst sieben Mitarbeitende des ukrainischen Geheimdienstes auf der Krim festgenommen. Dabei seien Angriffe auf den eingesetzten Gouverneur, Sergej Axjonow, und andere Regierungsvertreter vereitelt worden.

Dutzende russische Drohnenangriffe in mehreren Regionen der Ukraine

3. Mai, 9.31 Uhr: Laut Angaben von ukrainischen Behörden hat das russische Militär in der Nacht zum Mittwoch (3. Mai) mehrere Regionen mit Drohnen angegriffen. In der Region Kirowohrad gab es laut Gouverneur Andrij Raikowitsch Einschläge bei einem Öllager, Opfer habe es aber keine gegeben. Der Gouverneur berichtete von drei Drohnen, über das Ausmaß der Schäden konnte er noch keine Angaben machen.

Insgesamt habe Russland aus dem Gebiet Brjansk und vom Ostufer des Asowschen Meeres aus 26 Drohnen gestartet, 21 davon seien abgefangen worden. Über der Hauptstadt Kiew seien alle Drohnen abgeschossen worden. Weitere Angriffe habe es auch in den Gebieten Dnipropetrowsk und Mykolajiw gegeben. Gebäude seien beschädigt worden und Feuer ausgebrochen, doch auch hier gab es zunächst keine Berichte über mögliche Opfer.

Ein zerstörtes Gebäude in der südukrainischen Stadt Saporischschja. © AP

Britischer Geheimdienst vermutet Strategiewechsel bei russischen Angriffen

3. Mai, 8.59 Uhr: Bei Russlands Strategie im Ukraine-Krieg deutet sich laut britischem Geheimdienst ein Umschwenken an. Mutmaßlich werde nun verstärkt auf die militärische und industrielle Infrastruktur der Ukraine gezielt, weniger auf das Stromnetz. Auch glaube London, dass die Russen ihre Munitionsreserven schonen wollen, da sie in den vergangenen Tagen bei Angriffen weniger Geschosse einsetzten als früher, so das britische Verteidigungsministerium auf Twitter.

Erneut russischer Zug entgleist

3. Mai, 6.15 Uhr: Im russischen Grenzgebiet nahe der Ukraine ist zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ein Güterzug nach einer Explosion entgleist. "Wegen illegaler Eingriffe in die Arbeit des Eisenbahnverkehrs" seien eine Lokomotive und rund 20 Waggons von den Schienen abgekommen, so die russische Eisenbahn RZD auf Telegram. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden.

Dänemark liefert Material für bevorstehende Offensive

2. Mai, 16.20 Uhr: Dänemark stellt der Ukraine weiteres militärisches Material zur Verfügung, darunter Minenräumungs- und gepanzerte Bergungsfahrzeuge, Munition sowie ein finanzieller Beitrag zur Beschaffung von Luftverteidigung. Das Unterstützungspaket hat einen Wert von umgerechnet etwa 228 Millionen Euro und ist damit das größte, dass die Ukraine bisher von dem skandinavischen EU-Land erhalten hat. Damit sollen die Möglichkeiten des angegriffenen Landes gestärkt werden, in den kommenden Monaten eine Offensive durchzuführen.

Ukraine verlängert Kriegsrecht

2. Mai, 15.54 Uhr: Die Ukraine hat das Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung um weitere 90 Tage bis zum 18. August verlängert. Dafür gab es im Parlament eine deutliche Zweitdrittelmehrheit. Beides war unmittelbar nach der russischen Invasion vor 14 Monaten ursprünglich für 30 Tage ausgerufen und seitdem immer wieder verlängert worden. Das bedeutet auch, dass Männer im wehrpflichtigen Alter zwischen 18 und 60 Jahren das Land nur im Ausnahmefall verlassen dürfen.

Russland beziffert ukrainische Verluste

2. Mai, 13.01 Uhr: Laut dem russischen Verteidigungsministerium hat das ukrainische Militär im April hohe Verluste hinnehmen müssen, 15.000 Mann habe es verloren, so Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Außerdem sei es der russischen Armee im April gelungen, acht feindliche Flugzeuge, 277 Drohnen, 430 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sowie 225 Artilleriegeschütze abzuschießen. Die Aussagen ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine verurteilt neue Taktik Russlands

2. Mai, 10.31 Uhr: Die Ukraine wirft Russland eine veränderte Taktik vor, welche gezielte Angriffe auf Wohngebiete beinhalten. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie direkte Angriffe eben auf zivile Mehrfamilienhäuser oder Orte ausführen, an denen es viele Häuser der Zivilbevölkerung gibt", so der Berater des Präsidentenbüros Mychajlo Podoljak. Dadurch wolle Moskau eine verfrühte Gegenoffensive der Ukraine provozieren und testen, wie gut sie den eigenen Luftraum schützen könne.

Russland leidet unter Munitionsknappheit

2. Mai, 9.19 Uhr: Russland verfügt nicht über ausreichend Munition, um bei Offensiven in der Ukraine entscheidende Fortschritte zur erzielen. Zu dieser Einschätzung kommt der britische Geheimdienst. Zwar räume Moskau der Stärkung der Rüstungsindustrie oberste Priorität ein, man werde dem hohen Kriegsbedarf aber nicht gerecht. Die Knappheit führe unter anderem zu internen Streitigkeiten, besonders zwischen der Arme und dem Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin.