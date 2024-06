Mit nur 53 Jahren: Musiklegende der 90er Dario G gestorben

Mit Liedern wie "Sunchyme" und "Carnaval de Paris" prägte er die 1990er. Und schuf 1998 die inoffizielle WM Hymne. Nun ist der Musiker Paul Spencer, alias Dario G, im Alter von 53 Jahren gestorben.

Im vergangenen Jahr machte Spencer seine Darmkrebserkrankung öffentlich.

Mit Liedern wie "Carneval de Paris" erschuf er etliche Dance-Hits der 1990er.

Wie die britische Rundfunkanstalt BBC und der Fernsehsender Sky News unter Berufung auf einen Instagrampost seiner Familie meldet, ist der Musiker Dario G nach einer Krebserkrankung verstorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Paul Spencer heute bekannt", hieß es dort in einem Post.

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Paul Spencer heute bekannt. Familie Dario G

Bis zum Ende gekämpft

"Er war bis zum Ende positiv eingestellt, aber das war ein Kampf, den er nicht länger führen konnte. Er hinterlässt ein wunderbares musikalisches Erbe und viele glückliche Erinnerungen für viele Menschen. Er wird von jedem, der ihn geliebt hat, sehr vermisst werden." Spencer hatte im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Mit Leidenschaft für die Musik

Mit seinem Musikprojekt Dario G schuf er einige große Dance-Hymnen. "Carnaval de Paris" wurde zur Fußball-WM 1998 veröffentlicht und galt als inoffizielle Hymne. Das Musikprojekt, das zwischenzeitlich ein Trio war, veröffentlichte auch Lieder wie "Voices" und den Song "Dream To Me", der sich auf "Dreams" von The Cranberries bezog.

Vor einem Jahr hatte Spencer bei Instagram mitgeteilt, er habe Darmkrebs. Die Wohltätigkeitsorganisation Macmillan Cancer schrieb unter die Nachricht zu seinem Tod, er sei unglaublich gutherzig gewesen und habe ihre Organisation im vergangenen Jahr mit Erlösen aus seiner Single "Savour the Miracle of Life" unterstützt. Er werde von allen vermisst werden, die ihn gekannt hätten, hieß es im Eintrag der Organisation.