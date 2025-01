Mitten im Flammenmeer von LA: Wie können Wildtiere den Bränden entkommen?

Die Waldbrände rund um Los Angeles halten die ganze Welt in Atem. Zigtausende Menschen befinden sich auf der Flucht, Häuser brennen bis zu den Grundmauern nieder, die Winde wehen weiter und sorgen für noch mehr Brände. In all diesem Chaos besteht auch Lebensgefahr für Wildtiere.

Teile Kaliforniens sind nur noch Schutt und Asche, seit die schrecklichen Waldbrände begonnen haben. Viele Menschen haben ihr Zuhause verloren, manche wurden durch die unerbittliche Feuersbrunst getötet und Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hat inzwischen den Notstand ausgerufen. Nach wie vor wüten Winde in weiten Teilen Südkaliforniens, die neue Feuer entfachen. In dieser Situation stellt sich auch die Frage, was wohl mit den Tieren geschieht, die in freier Wildbahn leben?

Was unternehmen Wildtiere während der Waldbrände?

Stephanie Eyes, Biologin beim Sacramento Fish and Wildlife Office des US Fish and Wildlife Service (FWS), beschäftigt sich schon lange mit den Auswirkungen von Waldbränden auf Wildtiere. Genauer gesagt, seit mehr als einem Jahrzehnt. Unabhängig von den derzeitigen Bränden rund um Los Angeles gilt für Tiere doch immer das gleiche und das schon lange: "Kalifornien hat eine lange Geschichte mit Waldbränden, und viele Arten haben sich daran angepasst, sie zu überstehen", so Eyes auf der "US-Fish and Wildlife Service-Webseite".

Da Brände insgesamt bei unterschiedlichen Hitzestufen wüten und unterschiedlich groß ausfallen, haben sie auch unterschiedliche Auswirkungen auf das Land, die Menschen und die Tierwelt. In großem Maßstab können Brände mit hoher Intensität unglaublich schädlich für die Tierwelt und das Ökosystem sein.

Generell gilt, dass Tiere bei Waldbränden versuchen würden, der direkten Flammenbahn zu entkommen. Sie würden aber immer in der Nähe ihres Zuhauses bleiben, sofern sie einen sicheren Unterschlupf fänden. "Die Wildtiere werden sich in ihrer Heimatregion bewegen und den Rauch und die Gebiete, in denen sie aktiv Feuer machen, meiden, bis eine sichere Rückkehr möglich ist", erklärte Eyes.

Feuern wie derzeit in LA können viele Tiere nicht entkommen

Andere Tiere wie Frösche und Nagetiere würden sich hingegen nicht bewegen, sondern lediglich Höhlen in der Nähe suchen, um Schutz vor der Hitze zu haben. Vögel würden sich bei weniger hohen Flammen in die Baumkronen zurückziehen. Tiere wie Hirsche und Bären bevorzugten, durch den Wald zu ziehen, bis die Flammen erloschen seien. Bei Bränden wie aktuell funktioniert dieser Mechanismus allerdings nicht. "Die Wildtiere [...] können den jüngsten großen Bränden jedoch manchmal leider nicht entkommen", sagte Eyes. Dennoch sei die Tierwelt "unglaublich widerstandsfähig."

Klimawandel verschärft Waldbrandsituation

Derzeit ist völlig unklar, wie viele Tiere bereits an den Feuern verendet oder auf der Flucht sind. In der Regel haben betroffene Tiere aber die Möglichkeit, der Hitze zu entkommen, wie "Nationalgeographic.com" beruhigend mitteilt.

Allerdings lässt der Klimawandel die Temperaturen steigen und Dürreperioden länger werden. Ein idealer Nährboden für Brände, die immer intensiver werden. Besonders gefährdet sind dann "junge und kleine Tiere. Und manche ihrer Fluchtstrategien funktionieren möglicherweise nicht", wie "Nationalgeographic.com" berichtet.

Als Beispiel wird der in Australien beheimatete Koala genannt, der bei Feuer seinem Instinkt folgt, auf Bäume klettert und dann gefangen ist. Dementsprechend gibt es auch in Kalifornien Tiere, die sich statt in Sicherheit zu bringen, ungewollt in Todesgefahr bringen.

Anlaufstellen für Haus- und Wildtiere

In einer Mega-City wie Los Angeles ist es daher lobenswert, dass es viele Anlaufstellen für überforderte (Haus-)Tierbesitzer gibt. An vielen Stellen können ihre tierischen Freunde zum Übergang einquartiert werden, bis Herrchen oder Frauchen wissen, wie es weitergeht.

Selbst für Wildtiere sei gesorgt: "Das Westwood Recreation Center ist derzeit für Evakuierte und Kleintiere geöffnet und dient als Unterkunft, in der sie über Nacht bleiben können, während das Los Angeles Equestrian Center für die Evakuierung großer Tiere geöffnet ist", teilte die Feuerwehr von Los Angeles am Dienstag (7. Januar) laut "Newsweek" mit.

Auf Instagram wird gebeten, auf Wildtiere, die derzeit auf der Flucht sind, zu achten. Man könne ihnen zusätzlichen Stress ersparen, wenn man die eigenen Haustiere abends ins Haus bringt, um den Wildtieren einen sicheren Fluchtweg ohne Begegnung mit anderen Tieren zu ermöglichen. Zusätzlich werden Anwohner:innen gebeten, Wasser für die Tiere bereitzustellen.

