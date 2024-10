"Modernität und Tradition": Bayern zählt zu den Top-Reisezielen von "Lonely Planet"

Top-Reiseziel Bayern: Für den Reiseführer "Lonely Planet" zählt der Freistaat zu den besten Reiseregionen 2025. Gelobt werden unter anderem Biergärten, der Königssee und "hippe Modernität".

"Bayern gehört für den Reiseführer "Lonely Planet" zu den zehn besten Reiseregionen im kommenden Jahr. Im Buch "Lonely Planets Best in Travel 2025" wird das deutsche Bundesland als Reiseziel präsentiert, das man unbedingt besuchen sollte - in der Kategorie der zehn Top-Regionen und neben etwa dem Wallis in der Schweiz. Vorne bei den Städten befindet sich Toulouse. An die Spitze der Länderliste schafft es Kamerun.

Im Video: Touristen-Hotspot in Deutschland für lange Zeit gesperrt

Hippe Modernität und hochgehaltene Traditionen, mathematische Perfektion und Bierzeltgelage – der Freistaat hat einen unverwechselbaren, aber oft widersprüchlichen Charakter", schreibt "Lonely Planet" über Bayern. Als Highlights werden etwa Schloss Neuschwanstein sowie die Biergärten bezeichnet. Erwähnt werden auch das Oktoberfest und die Münchner Allianz-Arena, Austragungsort des Champions-League-Finales am 31. Mai.

Alpenwinkel "mit Nazi-Vergangenheit"

Außerdem heißt es in dem Buch: "Fahr mit einem Elektroboot über den Königssee im Berchtesgadener Land, Bayerns schönstem Alpenwinkel (mit dunkler Nazi-Vergangenheit)." Zu den wichtigen Standorten für Bergabenteurer gehöre zudem Garmisch-Partenkirchen, mit Deutschlands höchstem Berg Zugspitze und der eindrucksvoll engen Partnachklamm.

Der Trend-Reiseführer "Best in Travel 2025" erscheint im Hause MairDumont, der größten deutschen Reiseverlagsgruppe mit Sitz in Ostfildern bei Stuttgart. In früheren Ausgaben der "Best in Travel"-Reihe kam Deutschland schon öfter mal vor. Bayern war beispielsweise schon einmal 2016 als eine Top-Region aufgeführt.