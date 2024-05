Moers: Taucher bergen vermissten Ukrainer aus dem Waldsee

Seit Samstag wurde ein 42-jähriger Ukrainer nach einem Badeausflug in einem Moerser See vermisst. Jetzt haben Taucher der Feuerwehr die Leiche des Mannes im Waldsee an der Römerstraße gefunden.

Seit Samstag wurde ein 42-jähriger Ukrainer nach dem Baden im Moerser Waldsee vermisst.

Am Dienstag bestätigte die Polizei den Fund seines Leichnams durch Feuerwehrtaucher.

Die Umstände seines Todes sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Im Waldsee an der Römerstraße in Moers haben Taucher der Feuerwehr die Leiche eines 42-jährigen Ukrainers geborgen. Das teilte die Polizei am Dienstag, 28. Mai, mit. Der Mann galt seit Samstag als vermisst, nachdem er in dem See gebadet hatte. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

Ein Unglücksfall?

In einer früheren Mitteilung vom Montag hieß es, die Ermittler:innen gingen von einem Unglücksfall aus. Zusammen mit zwei Arbeitskollegen sei der Mann am Samstagabend in dem See schwimmen gegangen. Alle drei sind Berufskraftfahrer, heißt es laut des Polizeiberichts. Gegen 23 Uhr machten sich die beiden Arbeitskollegen auf den Rückweg zu ihren Fahrzeugen. Der 42-jährige Vermisste blieb am Waldsee zurück. Als der Mann am Morgen nicht mehr aufzufinden war, wurde die Polizei verständigt.

Polizei und Feuerwehr hatten umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hubschrauber, Boot, Tauchern und Spürhund eingeleitet.

